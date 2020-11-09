В Петербурге в военкомат ворвался мужчина с пистолетом

В Петербурге в военкомат, расположенный на Васильевском острове, пришел мужчина, вооруженный сигнальным пистолетом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Мужчина высказывал угрозы, а потом бросил ракетницу к ногам. Сотрудники военкомата задержали посетителя. Правда, будут ли разбираться в этом происшествии правоохранительные органы, пока неясно.

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах отмечает, что мужчина вел себя неадекватно и после инцидента его передали врачам.