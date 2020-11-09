В Петербурге водитель мусоровоза развозил по городу наркотики

В Петербурге сотрудники полиции задержали четырех сотрудников магазина, по продаже наркотиков в даркнете - недоступном поисковикам, "темном" сегменте интернета. По версии следствия, участники группы продали не меньше 20 партий синтетических наркотиков через закладки, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

При обысках полицейские обнаружили у участников группы крупные партии наркотиков. В частности, у предполагаемого организатора магазина в квартире хранилось 15 банок и 30 свертков с запрещенными веществами.

Администратор торговой точки также хранил наркотики в своей квартире, полицейские отмечают, что это был амфетамин.

Еще двое задержанных - это продавцы. Один из них работал водителем мусоровоза и во время рейсов как раз раскладывал закладки по тайникам.