Читателей в Мурманске встречает робот Федя. Электроник советует, какую книгу выбрать, проводит экскурсии и просто развлекает книголюбов. Такая техническая новинка появилась в филиале мурманской городской Центральной детской библиотеки N 15 благодаря нацпроекту "Культура". А что еще интересное ждет читателей в других городах?

"Федя, станцуй нам!" - обращается к машине и.о. заведующей филиалом мурманской библиотеки Ольга Богаевская. Робот начинает ритмично двигать руками, вертеться на колесиках. А потом неожиданно предлагает: "А хочешь, расскажу тебе историю?" Федя - одна из "фишек" модельной библиотеки, которая недавно открылась в заполярном городе. Благодаря нацпроекту в городском филиале пополнился фонд книг, появились интеллектуальный игровой терминал, творческая панель, игровая стена и интерактивная доска. В зоне виртуальной реальности можно посетить экскурсию или посмотреть познавательную программу. А с помощью компьютеров каждый книголюб может зарегистрироваться на портале госуслуг и воспользоваться другими электронными ресурсами.

Настоящие приключения испытают и читатели в Северодвинске. Там впервые открылась модельная библиотека - "Книжная гавань". Дизайн полностью отвечает морскому духу города корабелов. Полки с книгами образуют слово "МОРЕ", стены украшены беломорскими пейзажами, а обычное пианино превратилось в нежно-бирюзовое произведение искусства, внутри которого словно плещутся волны. "Здесь удобно, красиво, продуманные зоны для чтения, релаксации. Я почти всю жизнь провела в соседнем с этой библиотекой доме. Эх, если бы в годы моего детства рядом было такое место..." - не скрывает эмоций Юлия Козелински.

Вместо привычных абонементов и читального зала посетителей "Книжной гавани" встречают "Акватория чтения", "Арт-причал", "Пресс-каюта", "Остров детства", IT-мастерская, мультимедийный центр "Инфо-порт". А еще - аудиокапсула, в которой можно записать свою музыку, очки для путешествий по виртуальному миру. Раньше такого не было.

В Липецке невозможно пройти мимо здания военно-патриотической библиотеки. На ее фасаде красуется граффити с портретом летчика Михаила Водопьянова, имя которого носит учреждение. А внутри здания стеллажи напоминают фюзеляжи с иллюминаторами, светильники - летящие самолеты. Ни внешне, ни по содержанию эта библиотека точно не похожа ни на одну другую, ведь каждый уголок в ее залах напоминает о местной гордости - передовом соединении ВВС России Липецком авиацентре.

Робот Федя советует, какую книгу выбрать, проводит экскурсии по библиотеке и развлекает

Впрочем, еще не так давно всего этого не было. Теперь о том, как выглядели библиотечные залы и книгохранилище до реконструкции, напоминают лишь архивные фотографии и видео. В рамках национального проекта "Культура" здесь обновили буквально все, сделав городскую библиотеку настоящей точкой притяжения для читателей. К слову, встречи с летчиками в этой библиотеке будут регулярными. Однако почувствовать себя за штурвалом самолета помогут не только их рассказы: у читателей появилась возможность примерить шлем виртуальной реальности и оказаться не только в небе, но и на океанской глубине, и даже на космической станции.