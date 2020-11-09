В Воркуте поклонники АУЕ избили знакомого и сняли это на видео

В Воркуте посиделки на квартире закончились избиением 18-летнего парня. На молодого человека напали трое его друзей, другие участники вечерники снимали происходящее на видео.

Как сообщает Следственный комитет по Республике Коми, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, совершенное группой лиц".

По версии следствия, инициатором избиения был 21-летний местный житель. Также молодого человека пинали ногами по голове и телу двое подростков, одному 15 лет, другому - 16.

Примечательно, что 21-летний и 16-летний участники избиения уже имеют судимость. А самый младший нападавший состоит на учете в полиции. Нападавшие сами выложили запись в социальные сети и сопроводили ее подписью "АУЕ", что может указывать на принадлежность молодых людей к признанной экстремистской и запрещенной в России субкультуре.

Сейчас все трое нападавших задержаны, в ближайшее время суд изберет им меру пресечения. В СК уточнили, что ведомство будет настаивать на аресте.