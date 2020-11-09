В заброшенном ангаре в Петербурге найдено тело мужчины с многочисленными травмами. Как сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, на улице Станция Нева его накануне обнаружил водитель такси.

Личность потерпевшего еще предстоит установить. Пока известно только, что это мужчина на вид около 50 лет. У него зафиксированы многочисленные травмы, однако каким образом и когда они были получены - при жизни или уже после смерти - покажет экспертиза.

- Труп направлен в морг для установления причины смерти, - сообщили в главке. - Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.