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09.11.2020 11:01
Рубрика: Происшествия

В заброшенном ангаре в Петербурге найдено тело мужчины

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

В заброшенном ангаре в Петербурге найдено тело мужчины с многочисленными травмами. Как сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, на улице Станция Нева его накануне обнаружил водитель такси.

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Личность потерпевшего еще предстоит установить. Пока известно только, что это мужчина на вид около 50 лет. У него зафиксированы многочисленные травмы, однако каким образом и когда они были получены - при жизни или уже после смерти - покажет экспертиза.

- Труп направлен в морг для установления причины смерти, - сообщили в главке. - Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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