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09.11.2020 17:20
Рубрика: Общество

Восьмилетнего жителя Мурманской области наградят за спасение женщины

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)

Восьмилетний житель города Ковдора Мурманской области получит награду за спасение утопавшей женщины. Мальчику будет вручена медаль Совета Федерации "За проявленное мужество", сообщили в пресс-службе верхней палаты российского парламента.

Фото: Олег Черных/РИА Новости
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Награждение пройдет в Мурманске в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта "Дети-герои".

Свой подвиг школьник совершил 23 августа 2020 года. В этот день он катался на велосипеде возле канала водоотведения и внезапно услышал крики о помощи: в канал упала пожилая жительница Ковдора. Мальчик подъехал к тому месту, откуда слышались крики, чтобы помочь женщине. Однако самостоятельно вытащить ее из воды не смог. Тогда он бросился к дороге и остановил автомобиль. Ехавшие в нем мужчины помогли спасти тонувшую ковдорчанку и вызвали "скорую помощь".

Спасенная и ее дочь обратились к главе Ковдорского района Сергею Сомову с просьбой поблагодарить отважного мальчика и неравнодушных людей, откликнувшихся на его призыв.

- Низкий вам поклон! - написал Сергей Сомов на своей странице в соцсети.

В регионах Общество Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО СЗФО Мурманская область

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