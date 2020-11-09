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09.11.2020 22:54
Рубрика: Общество

Лунная соната

На Кубани наши корреспонденты помогают построить дом многодетной семье погорельцев
Текст: Татьяна Павловская (Краснодарский край)
Российская газета - Федеральный выпуск № 252(8306)
С многодетной семьей Светланы Полицыной из кубанского райцентра Апшеронска мы познакомились буквально в день трагедии, когда в январе нынешнего года пожар лишил крыши над головой. Тогда и решили помочь построить ей новый дом по улице Лунной.
В таком состоянии находится стройка дома на начало ноября. Фото: Владимир Аносов/ РГ В таком состоянии находится стройка дома на начало ноября. Фото: Владимир Аносов/ РГ
В таком состоянии находится стройка дома на начало ноября. Фото: Владимир Аносов/ РГ

За минувшие месяцы вышло несколько материалов об апшеронских погорельцах. На них откликнулись многие добрые люди. Одни прислали посылки с одеждой, другие привезли продукты и стройматериалы, а третьи поделились деньгами. Суммы, которые приходили на привязанную к телефону карточку многодетной мамы, были небольшими - от 100 до 500 рублей, но в итоге набралось 110 тысяч рублей.

Фото: Владимир Аносов
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- Эти средства пошли на закладку фундамента, - рассказывает Светлана Ивановна. - А шлакоблоки и другие материалы мы приобрели за счет полученного за младшую дочку материнского капитала. - Спасибо городской администрации, что временное жилье нам предоставила. В одной комнате всем, конечно, тесно, но зато квартира благоустроенная. Буквально на днях аренду продлили до октября будущего года.

У многодетной мамы мужская профессия - она токарь по металлу в городских теплосетях. Зарплата небольшая, поэтому приходится подрабатывать уборкой и уходом за стариками. Судьбе Светланы не позавидуешь. Муж оставил ее с четырьмя детьми, когда носила под сердцем пятого ребенка. Старшим сыновьям тогда было 13 и 10 лет, младшим - четыре и два года. Сейчас их сестре, Ксюше, уже 12, Артему 16, Арсению 14. Все трое учатся в школе, а их старшие братья, Александр и Леник, уже давно помогают маме содержать семью. Ведь все эти годы дети не видели от отца никакой помощи. Причем он бегал не только от алиментов, но и от кредитов, из-за чего Светлана при разводе вернула себе девичью фамилию. Взрослые сыновья хотели последовать ее примеру, но мама их отговорила: "Дед у вас был хорошим человеком, его фамилии не надо стыдиться", - сказала она. Так что сейчас в этой семье одна мама Полицына, а остальные шестеро - Малаевы. Шестой - внук, четырехлетний Витя, сын Саши. Его непутевая мамаша, бросив ребенка на отца, год назад в поисках лучшей жизни умчалась в неизвестном направлении.

- В январе я была в полном отчаянии и просто не знала, как жить дальше, - говорит Светлана. - Спасибо вашей газете и тем добрым людям, откликнувшимся на нашу беду. Мне хоть и тяжело сейчас, но у меня есть надежда - у семьи все-таки будет дом. Стены-то выведены под крышу. Правда, и денег уже нет, и на что дальше строить? Но раз корреспонденты "РГ" снова тут, у меня, верю, что все получится... Добрые люди не оставят меня.

Когда уже верстался номер, мне позвонила вся в слезах Светлана Полицына. Правда, это были слезы радости и благодарности.

- В понедельник ко мне на новостройку пришел предприниматель Михаил Круть, - говорила она, давясь слезами. - Он мне дал 200 тысяч рублей на крышу. Этих денег должно хватить на кровельные работы и крышу. А Александр Куделя, руководитель одного из апшеронских предприятий, обещал прислать строительную бригаду. Оказать поддержку мне изъявил и известный в городе бизнесмен Евгений Солдатов...

"РГ" и члены большой и дружной семьи всем им очень благодарна. Для тех, кто готов принять участие в этой благотворительной акции, еще раз сообщаем номер телефона Светланы Ивановны Полицыной: 8 (928) 46-99-705.

В январе пожар оставил многодетной семье лишь остов стен. Фото: Владимир Аносов/ РГ
Мнение

Ольга Беседина, председатель краевой общественной организации "Центр поддержки семьи и детства "Единство":

- Я считаю, что в подобных ситуациях, в которой оказалась многодетная семья Светланы Полицыной, необходимы государственные меры поддержки, а не только помощь общественных организаций. Однако кроме небольших разовых выплат погорельцам от местной власти, других мер господдержки нет. Я считаю это несправедливым, о чем говорила не раз на заседании Общественной палаты края. Разве сможет многодетная семья, у которой сгорел дом, самостоятельно обрести новое жилье? Уверена, таким семьям надо помогать в рамках специальной госпрограммы. А пока такой программы нет, приходится рассчитывать только на предпринимателей, идти, что называется, с шапкой по кругу, чтобы помочь погорельцам.

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