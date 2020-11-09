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09.11.2020 14:24
Рубрика: Экономика

Названы популярные курорты России для лечебного отдыха осенью

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

Портал бронирования Санатории-России.РФ составил рейтинг популярных регионов России для лечебного отдыха по программе кэшбека этой осенью. В основу исследования легла статистика продаж путевок в рамках второго этапа программы Ростуризма по выплатам за внутренние путешествия. Продажи стартовали 15 октября и продлятся до 5 декабря 2020 года.

Фото: Александр Пирагис/РИА Новости
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На первом месте прочно расположился Краснодарский край - на него приходится 22 процента всех броней по кешбэку. На втором и третьем местах закрепились Республика Крым и Поволжье (18 и 17 процентов соответственно). За ними следуют Ставрополье - 15 процентов и здравницы Центральной России - 10. Замыкают рейтинг санатории Дальневосточного округа (1 процент).

Предварительные итоги показали, что по сравнению с первым этапом снизилась средняя стоимость тура. Если в августе она составляла 56 500 рублей, то сейчас - 53 250 рублей. При этом увеличилось продолжительность путевки. Средний тур на отдых теперь составляет 10 дней - это почти на сутки больше, чем в августе.

За три с половиной недели действия программы основные продажи идут на даты с глубиной в 10-15 дней, люди охотно бронируют места в гостиницах на новогодние праздники. При этом заезды со 2-го по 10-е января приобретаются в 2 раза чаще, чем с 30-го декабря по 2-е января.

В регионах Экономика Туризм Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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