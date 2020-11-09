"Сириус" открыл программу для школьников Индии и России

Сочинский образовательный центр "Сириус" запустил третью международную российско-индийскую программу в области разработки мобильных и веб-приложений. Ребята изучат опыт ведущих IT-компаний двух стран, научатся работать в международной команде. И - что самое главное - применять на практике знания по информатике, программированию и большим данным.

Всего в программе - 48 учеников 9-11 классов. То есть по 24 от каждой страны.

- Открытия часто совершают команды ученых, говорящих на разных языках, но объединенных одной задачей, - говорит руководитель Фонда "Талант и успех" Елена Шмелева. - Международные образовательные программы "Сириуса" помогают создавать такие возможности, включать в совместную работу школьников из России и Индии.

За две недели школьники создадут веб-платформу для визуализации характеристик мозга, научат компьютер составлять новостную картину дня, придумают технологии для организации спортивных мастер-классов, разработают алгоритм обработки биологических и генетических данных для мониторинга здоровья. Участники будут работать из дома в онлайн-формате в командах по 10 человек. Рабочий язык программы - английский. Завершится проект 21 ноября.

Это уже третья международная программа "Сириуса" и AIM. Результаты своей стажировки в 2019 году учащиеся представили российскому президенту. Всего семь проектов, среди которых, например, была атомная батарейка для полярных станций. Прототип плутониевого элемента разрабатывался специально для регионов Арктики, островных территорий, шахт, а в будущем - и для космоса.