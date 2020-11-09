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09.11.2020 22:46
Рубрика: Общество

От маримбы до кубыза

Детские школы искусств получают редкие инструменты
Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь) , Гульназ Данилова (Уфа) , Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Федеральный выпуск № 252(8306)
Этот электронный цифровой орган привезли из Италии. Его собрали по спецзаказу для Симферопольского училища имени Петра Чайковского. Теперь у будущих виртуозов Крыма появилась возможность исполнять классические и авангардные программы органной музыки. Благодаря нацпроекту "Культура" учащиеся детских школ искусств по всей России могут осваивать не только классические скрипку и пианино, а также редкие музыкальные инструменты.
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
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Директор Симферопольского музыкального училища Наталия Тимошенко не нарадуется: "Мы даже ввели в учебный план предмет "Орган", которого ранее у нас не было. Это важно прежде всего для пианистов. Теперь учащиеся могут совершенствовать мастерство".

Редкие музыкальные инструменты получила и детская школа Белокатайского района Башкирии. Это стало настоящим подарком к 45-летнему юбилею. Теперь у школы есть новые кубызы, кураи, думбра, мандолины, баяны, клавишные, а также ударные установки. Директор учебного заведения Гульфира Мингажева называет это событием: "У нас ведется обучение по дополнительным предпрофессиональным программам - в частности, "Народные инструменты". И новенькие кубызы и кураи, а также другие инструменты стали для нас самым желанным подарком!" Еще недавно изношенность музыкальных инструментов школы достигала 90 процентов. Теперь же наряду с новыми поступлениями здесь появились интерактивная доска с выходом в интернет, ноутбуки и планшеты.

Электронный цифровой орган привезли из Италии. Его собрали по спецзаказу

В Кузбассе три колледжа - в Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске - получили инструменты, оборудование и методические материалы на 15 миллионов рублей. Это крупнейшие поставки в истории образовательных учреждений. Так, в Прокопьевский областной колледж искусств имени Дмитрия Хворостовского новые инструменты не завозились 30 лет. Потому преподаватели не смогли сдержать радости, когда увидели новые пианино, рояли,балалайки и домры, контрабас, аккордеоны, духовые и ударные. "В числе последних - конги (традиционный кубинский барабан) и "корейские колокола" производства Индонезии, - уточнила директор колледжа Ольга Конкина. - А это значит, что у нас появились дополнительные возможности для подготовки музыкантов".

Кемеровский областной музыкальный колледж в числе прочего получил японский вибрафон, а также маримбы из Нидерландов. "Эти музыкальные инструменты относятся к очень редким, - уточнил директор Кемеровского колледжа Виктор Гунин. - А ведь качество у них - филармонического уровня! И с просьбами предоставить новинки для репетиций и концертов к нам уже обращаются коллеги".

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