В ГД внесен законопроект о создании федеральной территории "Сириус"

Законопроект о создании федеральной территории "Сириус" в Краснодарском крае внесен в нижнюю палату правительства главой комитета ГД по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и председателем комитета Совфеда по конституционному законодательству Андреем Клишасом.

Документ, разработанный в развитие обновленных положений Основного закона, станет первым законопроектом об организации власти на федеральной территории.

Проектом предполагается, что территория "Сириус" получит свой бюджет и будет экономически самостоятельной. Кроме того, "Сириус" будет иметь самостоятельные органы публичной власти.

Переходный период составит пять лет.