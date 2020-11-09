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09.11.2020 14:22
Рубрика: Происшествия

В Краснодаре пять кафе оштрафовали за работу после полуночи

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

В Краснодаре оштрафовали сразу пять кафе, которые работали в столице Кубани после полуночи. Об этом сообщили в мэрии города на еженедельной планерке.

Фото: Пресс-служба мэрии Москвы
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На владельцев кафе были составлены административные протоколы во время вечерних рейдов 6, 7 и 8 ноября, которые проводились совместно с сотрудниками полиции. Всего было проверено более 60 предприятий. На пять из них были составлены протоколы по статье "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения".

Рейды продолжились и в дневное время. Комиссия управления торговли и бытового обслуживания населения мэрии города совместно с полицией проверила работу  ТРЦ "Красная площадь" и гипермаркета "Лента". В результате была оштрафована еще одна торговая точка.

- Ужесточайте мероприятия, связанные с контрольными функциями. Привлекайте глав внутригородских округов - на своих территориях они тоже должны видеть и понимать, что работа ночных клубов, баров и ресторанов после 00.00 часов у нас категорически запрещена, - прокомментировал ситуацию мэр Краснодара Евгений Первышов. - Кто этого не понимает - тогда необходимо применять самые жесткие меры.

Как сообщили в администрации города, ограничительные меры усилены и в общественном транспорте - маршрутках, трамваях и троллейбусах. Совместно с полицией сотрудниками МУП "Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление" проведено 164 рейда, во время которых проверялось соблюдение масочного режима и графика работы. Проверено более 5,8 тысячи автобусов, машин и трамваев. В итоге составлено 17 административных протоколов на водителей транспорта и три - на пассажиров.

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