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09.11.2020 10:21
Рубрика: Власть

В Крыму оценили идею Киева открыть "гуманитарный лагерь" на границе

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
В Госсовете Крыма посоветовали властям Украины заняться созданием гуманитарных "антиковидных" лагерей на границах с теми государствами, от которых исходит наибольшая опасность распространения коронавируса. А идея развертывания такого лагеря на границе с Крымом больше похожа на спекуляцию. Об этом заявил "РГ" вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.

Число ежедневно выявляемых носителей COVID-19 на Украине достигло на минувшей неделе исторического максимума - 11033 человек. Обновлен и рекорд смертности - 210 человек в сутки. При этом, уровень тестирования в десятки раз меньше, чем в РФ.

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- Мы понимаем, что при этом уровне тестирования большого числа выявленных быть там не может, а вот количество смертельных исходов достаточно серьезное, - считает заместитель председателя Госсовета Владимир Бобков. - На территории Польши, с которой Украина наиболее активно контактирует в плане трудовой миграции, ситуация куда более серьезная: за 7 ноября зарегистрировано почти 28 тысяч новых заболевших. Поэтому, если и нужно разворачивать гуманитарные лагеря, то на границе со странами, которые представляют наибольшую эпидемиологическую опасность для Украины и с которыми значительно более плотные отношения с точки зрения миграции.

Идея создать "гуманитарный лагерь" на границе с Крымом, по мнению Владимира Бобкова, - очередная пиар-акция.

- Как показали итоги последних выборов, на Украине разворачивается очередной политический кризис, - уверен Бобков. - Инструменты манипулирования общественным сознанием уже заканчиваются, и начинают выдумываться новые поводы. Хорошо зная, как на Украине подобные проекты запускаются, я не исключаю, что там есть нюансы, связанные с желанием отмыть бюджетные средства на разворачивании таких объектов. Уже нечему удивляться после того, как на Украине ежемесячно платятся зарплаты и премии чиновникам различных ведомств виртуальной "Автономной Республики Крым", которая существует только в фантазиях Киева. Новости из Украины сегодня идут одна дурнее другой, и я надеюсь, все-таки хватит здравого смысла не делать подобных глупостей.

Ранее вице-премьер правительства Украины Алексей Резников заявил о планах развернуть так называемые "гуманитарные лагеря" на границе с Крымом, которые помогут жителям полуострова пережить "дефицит лекарств" и "ухудшение эпидситуации".

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