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09.11.2020 20:35
Рубрика: Власть

В Крыму откроется первое зарубежное консульство

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Никарагуа в РФ Альба Асусена Торрес. Фото: Управление информационной политики Мининформа Республики Крым Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Никарагуа в РФ Альба Асусена Торрес. Фото: Управление информационной политики Мининформа Республики Крым
Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Никарагуа в РФ Альба Асусена Торрес. Фото: Управление информационной политики Мининформа Республики Крым

В Республике Крым первое иностранное государство - Никарагуа - откроет свое консульство. Об этом заявил постоянный представитель РК при президенте России, вице-премьер Совета министров РК Георгий Мурадов.

- Почетное консульство Никарагуа будет учреждено в Крыму, - сообщил Мурадов РИА Новости. - Соответствующие мероприятия пройдут во вторник в Симферополе.

Фото: iStock
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Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Никарагуа в РФ Альба Асусена Торрес прибыла в Крым по приглашению главы РК Сергея Аксенова. Сегодня она в сопровождении Георгия Мурадова посетила Керчь, где ознакомилась с местными историческими достопримечательностями.

- Для гостей была организована экскурсия в Аджимушкайские каменоломни и на гору Митридат, где завершается реставрация Большой Митридатской лестницы, - сообщили в Министерстве внутренней политики и информации Республики Крым. - Альба Торрес узнала об истории древнейшего города России и о его культурном наследии.

Никарагуа признала Крым частью России еще в марте 2014 года. Представители центрально-американского государства постоянно участвуют в Ялтинском международном экономическом форуме и готовы поставлять на полуостров свои продукты - кофе, ром, табак, сахар, говядину, морепродукты. Украина недавно пригрозила Никарагуа жесткими санкциями за сотрудничество с российским Крымом.

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