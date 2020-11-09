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09.11.2020 13:09
Рубрика: Власть

В Севастополе сформировано новое правительство

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Фото: Пресс-служба правительства Севастополя Фото: Пресс-служба правительства Севастополя
Фото: Пресс-служба правительства Севастополя

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сформировал новое правительство региона. Об этом он объявил сегодня на аппаратном совещании.

Названы кандидаты в вице-губернаторы Севастополя

- Основные назначения в новой структуре правительства состоялись, - сообщил он.

На прошлой неделе губернатор внес на рассмотрение депутатов городского парламента кандидатуры пятерых вице-губернаторов, голосование состоится во вторник, 10 ноября. Ранее у Развожаева было семь заместителей. Из них в команде остаются четверо - Алексей Парикин, Светлана Пирогова, Мария Литовко и Александр Кулагин. Добавляется один новый чиновник.

- В нашу команду пришел Игорь Михеев, который назначен и.о. вице-губернатора и будет курировать образование, науку, культуру, спорт и молодежную политику, - прокомментировал Развожаев.

Директором департамента по имущественным и земельным отношениям Севастополя вместо Максима Левашова стала полковник юстиции Оксана Кузнецова. Ранее она была заместителем начальника УМВД России по Севастополю и руководила следственным управлением УМВД.

Кроме нее, в новый состав правительства Севастополя вошли уже известные в городе чиновники. Департамент внутренней политики возглавил Сергей Бездольный, образования и науки - Елена Богомолова, труда и социальной защиты - Станислав Борисенко, природных ресурсов и экологии - Юлия Гаврилова, капитального строительства - Илларион Гапицонов, архитектуры и градостроительства - Максим Жукалов, цифрового развития - Александра Осипова, экономического развития - Денис Профатилов, финансов - Владимир Штоп. Директором департамента сельского хозяйства и потребительского рынка назначен Вадим Кирпичников.

Фото: Юлия Крымова/ РГ
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После коррупционного скандала произошли изменения в департаменте здравоохранения Севастополя. Исполняющим обязанности директора назначена Екатерина Кормачева, которая до этого была заместителем главы департамента. До нее, с августа 2018 года, здравоохранением Севастополя руководил Сергей Шеховцов. Месяц назад в результате антикоррупционной проверки были уволены двое его подчиненных - заместитель по вопросам информатизации и госзакупок Владислав Нусинов и директор Медицинского информационно-аналитического центра Севастополя Олег Роменский.

Также Развожаев сообщил, что двое чиновников продолжат работать в статусе исполняющих обязанности. Это глава департамента городского хозяйства Евгений Горлов и руководитель департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский.

Напомним, Михаил Развожаев после победы на выборах губернатора Севастополя 13 сентября 2020 года распустил предыдущий состав правительства Севастополя, сформированный в сентябре 2019 года. Чиновники продолжали работать в статусе исполняющих обязанности. 31 октября глава Севастополя утвердил новую структуру правительства, повысив статус нескольких органов власти.

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