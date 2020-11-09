Туапсинский районный суд обязал взыскать с двух местных жителей 900 тысяч рублей в счет возмещения затрат на тушение крупного лесного пожара, возникшего по их вине. Обвиняемые на арендованном участке в поселке Небуг развели костер, огонь от которого вскоре перекинулся на сухую подстилку смежной территории. В результате стихия охватила 89 гектаров площади леса.

Пожар в Небугском участковом лесничестве возник 6 апреля 2020 года. По словам спасателей, в таких случаях при благоприятной погоде огонь стремительно испепеляет лесную подстилку, кустарники, валежник, корневища деревьев. А в Туапсинском районе пришлось даже ввести режим ЧС, так как тушение очагов осложнялось труднодоступной местностью с горным рельефом и усилением ветра. В последующие несколько дней на борьбу со стихией была брошена авиация - вертолет Ми-8 и самолет-амфибия Бе-200.

В ходе проверки было установлено, что причиной бедствия стал разведенный костер на неогороженном участке в поселке Небуг.

- Как правило, пожары вспыхивают на туристических направлениях, и определить конкретных виновников очень сложно. Поэтому данный случай, когда пожарно-техническая экспертиза установила изначальную причину возгорания на арендуемом земельном участке, весьма примечателен, - рассказал официальный представитель прокуратуры Краснодарского края Антон Лопатин. - Согласно административным материалам, владельцы сжигали растительность на своем арендуемом участке, не проконтролировали распространение огня, и он перекинулся на лесной массив. Сейчас исполнение решения суда находится на контроле межрайонного прокурора.