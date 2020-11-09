Каким россияне видят основной источник дохода на пенсии

Новости

В Малайзии закрылись все школы из-за новой вспышки коронавируса 07:35
Меланья Трамп призвала к честному подсчету голосов 07:16
Школьникам Хабаровского края предложили перейти на дистанционку 06:59
Стало известно о планах изменить правила оформления ДТП 06:40
В Роспотребнадзоре порекомендовали ежедневно делать уборку из-за COVID-19 06:33
В Великобритании будут бороться с дезинформацией о вакцинах от COVID-19 05:59
Перечислены ошибки пациентов и медиков при тестировании на COVID-19 05:58
Во Владивостоке напали на режиссера фильма по роману Лукьяненко 05:28
Цеков: В случае сноса памятника Екатерине II Киев должен отказаться от ряда областей 05:11
Тропический шторм "Эта" обрушился на побережье Флориды 04:36
Фильм "Ведьмы" продолжил лидировать в российском кинопрокате на выходных 04:14
Медики выявили влияние дефицита витамина D на тяжесть течения COVID-19 04:05
Джордж Буш-младший заявил о праве Трампа добиваться пересчета голосов 03:33
Синоптики предупредили о затяжном похолодании в европейской части страны 03:30
В штабе Трампа прокомментировали сообщения СМИ о признании поражения 02:47
Медведев поднялся на четвертое место в рейтинге АТР 01:57
Гендиректор "Зенита" прокомментировал скандальное видео Дзюбы 01:46
Вильфанд: Аномально теплая погода ожидается в ряде регионов России 01:38
"Валенсия" с Черышевым разгромила "Реал" благодаря трем пенальти 01:18
Коалиция США опровергла сообщение о гибели американских военных в Сирии 00:51
Власти ОАЭ разрешили гражданский брак и употребление алкоголя 00:36
Гасперини похвалил Миранчука за игру против "Интера" 00:28
Дзюба прокомментировал скандальное видео со своим участием 08.11.2020
В Москве скончались 72 пациента с коронавирусом 08.11.2020
Москвичей предупредили о гололедице 08.11.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сколько составит максимальный налоговый вычет за фитнес
Сколько составит максимальный налоговый вычет за фитнес
Синоптики пообещали россиянам холодную зиму
Синоптики пообещали россиянам холодную зиму
Что такое "Российская газета" на самом деле
Что такое "Российская газета" на самом деле
09.11.2020 07:02
Рубрика: Экономика

Каким россияне видят основной источник дохода на пенсии

Текст: Татьяна Воробьева
В следующем году пенсии будут проиндексированы на 6,3 процента. Каким россияне видят основной источник дохода после выхода на пенсию и какую сумму выплат считают достойной?
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В опросе сервиса SuperJob приняли участие экономически активные граждане из всех регионов страны. "27 процентов в качестве основного источника дохода на пенсии указали работу или подработку. Каждый четвертый рассчитывает в большей мере на государственную пенсию - 25 процентов. 12 процентов россиян основой своего благосостояния в будущем назвали личные сбережения, два процента рассчитывают на помощь детей. Еще 3 процента в качестве источника дохода в почтенном возрасте указали вложения в НПФ", - говорится в исследовании.

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
К 2023 году средний размер пенсии в России составит 19 300 рублей

Любопытно, что опрошенные социологами люди старше 45 лет чаще рассчитывают на государственную пенсию - таких набралось 32 процента в этой возрастной группе. Также те, чей уровень дохода высок, планируют жить на личные сбережения: 9 процентов среди респондентов с зарплатой до 30 тысяч рублей и 20 процентов - среди тех, чей заработок начинается от 80 тысяч в месяц.

В среднем житель России достойной считает пенсию 40000 рублей. При этом мужчины называет цифру чуть большую, нежели женщины: 41300 и 38500 рублей, соответственно.

Данные разнятся и в зависимости от города. Так, в Москве, Санкт-Петербурге, Хабаровске, Владивостоке, Красноярске и Иркутске называют суммы от 44500 рублей в столице до 40400 в сибирском городе. Жители Екатеринбурга, Тюмени, Уфы, Ростова-на-Дону, Томска, Новосибирска и Рязани чуть скромнее и озвучивают размер пенсий от 39900 рублей до 39000.

Кстати, отмечают эксперты, представления о достойном уровне пенсии растут с увеличением возраста: молодые люди до 24 лет называют сумму 34100 рублей, а те, кому перевалило за 45 - 41800 рублей.

В регионах Экономика Пенсии и пособия Общество Соцсфера Социология Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Восточная Сибирь Филиалы РГ Башкортостан Филиалы РГ Юг России УрФО Свердловская область Екатеринбург УрФО Тюменская область Тюмень ЦФО Москва СЗФО Санкт-Петербург ДФО Хабаровский край Хабаровск Повышение пенсий

Главное сегодня

Интервью с главой "Гознака" Аркадием Трачуком. Главное
Медики выявили влияние дефицита витамина D на тяжесть течения COVID-19
Стало известно о планах изменить правила оформления ДТП
Перечислены ошибки пациентов и медиков при тестировании на COVID-19
Мишустин постановил ускорить расселение ветхого жилья в районе БАМа
Документы на землю и жилье можно будет заказать на дом
Сможет ли курс рубля вырасти после волны снижения