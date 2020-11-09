Обновление производств помогло уральцам пережить пандемию

Системообразующая отрасль экономики Урала - металлургия - пережила период ограничений и спада на рынке, связанного с пандемией, без остановки производств и ощутимых сокращений персонала.

Как отмечает замминистра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин, даже серьезных вспышек коронавируса в коллективах предприятий не случилось, потому что эта отрасль "современна, экологична, дисциплинированна". По его мнению, удержаться на рынке в сложных условиях металлургам во многом помогло вовремя проведенное техническое перевооружение, позволившее диверсифицировать производство, перейти на выпуск более конкурентоспособной продукции.

Важно, что и в нынешнем непростом году модернизация не остановилась: введен в строй целый ряд новых и реконструированных мощностей. Конечно, в основном инвестпроекты стартовали до пандемии, и компаниям пришлось приложить серьезные усилия, чтобы их завершить. Впрочем, аналитики отмечают, что первое полугодие 2020-го, когда спрос на металлы на мировом рынке ощутимо снизился, как раз стало удачным периодом для проведения масштабной реконструкции производств: остановка оборудования не сказалась на выполнении договоров.

Производитель титана ВСМПО-АВИСМА острее коллег-металлургов ощутил влияние кризиса из-за резкого сокращения полетов в период пандемии, поэтому инвестпрограмму 2020 года пришлось сократить. Тем не менее корпоративные вложения составят 80-100 миллионов долларов и стратегические проекты не заморожены. Самые значимые: установка печи плазменно-дугового переплава Retech в плавильно-литейном комплексе стоимостью 2,6 миллиарда рублей (пуск планируется в первом квартале 2022 года) и расширение участка механической обработки колец и дисков, предусматривающее установку 13 механообрабатывающих комплексов. Как подчеркнули в корпорации, цель реализации инвестпроектов - повышение качества, расширение ассортимента продукции с высокой добавленной стоимостью, снижение себестоимости.

Из самых заметных событий: минувшим летом ввели в строй две модернизированные доменные печи на крупнейших на Большом Урале металлургических комбинатах в Нижнем Тагиле и Магнитогорске. Так, ЕВРАЗ инвестировал 176 миллионов долларов в перевооружение домны N 6 на НТМК. Теперь вкупе с новой седьмой печью, запущенной в эксплуатацию 2,5 года назад, она образует самый современный доменный комплекс в России. А на ММК обновлена доменная печь N 2, прослужившая без малого 90 лет, а также введен в строй реконструированный стан горячей прокатки 2500. Следующая масштабная задача - строительство новой доменной печи N 11, которое должно завершиться в 2024 году.

Первое полугодие 2020-го, когда спрос на металлы на мировом рынке ощутимо снизился, стало удачным периодом для проведения реконструкции

Цветная металлургия тоже продолжает осуществлять серьезные проекты. Так, Русская медная компания планирует в этом году увеличить инвестиции на 12 процентов по сравнению с 2019-м, вложив в развитие собственной минерально-сырьевой базы и повышение производительности металлургических предприятий Группы РМК свыше 54 миллиардов рублей. В частности, один из проектов подразумевает увеличение выпуска катодов с 220 до 310 тысяч тонн в год: на заводе "Карабашмедь" идет перевооружение металлургического цеха. Кроме того обновлен цех электролиза Кыштымского медеэлектролитного завода, на котором также близится к завершению проект создания единственного в России производства медной электролитической фольги для высокотехнологичной электроники и литий-ионных аккумуляторов. Мощности нового производства хватит, чтобы полностью покрыть потребность внутреннего рынка и поставлять продукцию за рубеж.

Каменск-Уральский металлургический завод в этом году обошелся без масштабных вводов. В 2019-м здесь запустили вторую очередь нового прокатного комплекса (НПК) (инвестиционная емкость проекта, получившего статус приоритетного в масштабах РФ, превысила 46 миллиардов рублей), а нынче оснащают комплекс дополнительным оборудованием для производства и контроля качества продукции. Как подчеркнули в пресс-службе КУМЗ, благодаря реализации инвестпроекта завод освоил десятки новых видов продукции, в том числе с уникальными характеристиками. Например, ввод второй очереди НПК позволил начать поставку крупногабаритных алюминиевых плит для отечественной гражданской авиации - компании "Туполев", а автомобилестроительный завод обеспечить специализированной высокотехнологичной продукцией - рифлеными листами для изотермических фургонов (их производство по сравнению с прошлым годом увеличилось в пять раз).

Промышленники отмечают, что именно наличие современных производственных комплексов помогло им удержать позиции на рынке благодаря выпуску конкурентоспособной продукции либо быстро переориентироваться на других заказчиков. А высокий уровень автоматизации процессов позволил минимизировать риск распространения коронавирусной инфекции в коллективах.