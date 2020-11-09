Тюмень получила новые машины скорой помощи

Автопарк тюменской системы здравоохранения пополнился новыми машинами. 13 желтых авто с красным крестом под лобовым стеклом, которые оснащены современным медицинским оборудованием, позволяющим оказывать экстренную помощь и наблюдать за состоянием больных в пути, получили станции скорой помощи областной столицы. Ожидается, что 17 ноября еще 33 машины, не так давно сошедшие с конвейера, поступят в Тобольск, Ишим, Ялуторовск и некоторые села.

- В настоящее время во всех муниципалитетах Тюменского региона работает 167 машин скорой помощи, - отметил губернатор Александр Моор. - В этом году к ним прибавится еще 46. Областное правительство систематически обновляет медицинский автопарк, даже несмотря на непростую ситуацию с бюджетом. Система здравоохранения - одна из важнейших в нашей жизни. Это подтверждает и нынешний год, когда вся медицина испытывает колоссальную нагрузку…

Ключи от машин, предоставленных по контракту местным "Автоградом", глава региона вручил лично каждому водителю. Слова благодарности за стойкость, самоотверженность и работу в непростое время Александр Моор выразил также врачам, медсестрам, фельдшерам, готовым в любое время суток прийти на помощь землякам.

Главный врач станции скорой медицинской помощи города Тюмени Лидия Остроумова, поддержавшая коллег на символическом празднике, добавила, что автопарки обновляются во всех субъектах Уральского Федерального округа, но только в Тюменской области это происходит регулярно (за 2020-й год суммарно будет три поставки), причем с новыми машинами регион получает и новую технику.

- Оборудование на самом деле достойное! Это пневматика. Она не зависит от электричества, а работает от бортовой сети или аккумулятора. У аппаратов хороший функционал: прямо внутри кузова можно проводить малоинвазивную и неинвазивную вентиляцию легких на догоспитальном этапе, что чрезвычайно важно в "эпоху коронавируса", - подчеркнула Лидия Александровна.

Как рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения, уже третий год подряд в регион привозят до 40 до 50 новеньких "карет", но и отработавшие законную пятилетку экземпляры, если они в хорошем состоянии, не списывают, а отправляют в другие медслужбы. Кстати, функционал скорой помощи сейчас разительно поменялся - как раз благодаря современному транспорту и современному оснащению: бригады могут сопровождать пациентов на расстоянии сто и более километров до лучшей клиники.