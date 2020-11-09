Тюменские учение выяснили, когда россияне снимают деньги со счетов

Экономисты ТюмГУ опубликовали исследование об особенностях кредитного и сберегательного поведения в регионах России. Работа охватила период с 2012 года.

- Объем вкладов растет в декабре, а в январе деньги изымают с банковских счетов. Как правило, вложения в абсолютном выражении сокращаются, но одновременно наблюдается процесс увеличения объема вкладов относительно объема выданных кредитов, - о таком выводе экономистов сообщается на сайте вуза.

Так, в 2012-2018 годах сумма рублевых вкладов прирастала именно в декабре каждого года на сумму 75-95 миллиардов рублей. Задолженность россиян заметно сокращалась в январе, что, по мнению исследователей говорит о том, что россияне не склонны брать кредиты в этом месяце.

Также ученые пришли к выводу, что объем задолженности по кредитам примерно в два раза меньше объема вкладов.

При этом в стране наблюдается многообразие вариантов кредитного и сберегательного поведения. Например, Калининградскую область исследователи назвали эталоном среднероссийской траектории задолженности и вкладов физлиц. А в некоторых субъектов пропорция задолженностей к вкладам ниже: в Ярославской области, в Москве, Санкт-Петербурге, Крыму, Севастополе. В 73 регионах России соотношение выше, чем в среднем по стране, а шесть регионов испытывают несинхронные колебания этой пропорции. По мнению экспертов, это демонстрирует угрозу сбалансированности активов и пассивов банковского сектора.