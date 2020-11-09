В Челябинске парикмахерские закрыли за нарушение масочного режима

В Челябинске из-за нарушений, связанных с невыполнением масочного режима, начали закрывать предприятия сферы услуг. За последнюю неделю по решениям судов приостановлена деятельность нескольких парикмахерских, сообщили в городской администрации.

- Решениями районных судов Челябинска за грубые нарушения санитарно-эпидемиологических правил приостановлена деятельность трех парикмахерских, а также трех магазинов одежды, - рассказали в пресс-службе мэрии. - В связи с тем, что нарушения были выявлены впервые, суд ограничился наказанием на срок на срок от двух до 14 суток.

В список нарушителей попали также два музыкальных кафе, бассейн, сауна, фитнес-клуб и несколько салонов красоты. Материалы по выявленным в них нарушениям санитарного режима находятся на рассмотрении, отметили в мэрии.

Проверки соблюдения требований санитарной безопасности будут проводиться на регулярной основе.

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