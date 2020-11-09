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10.11.2020 08:58
Рубрика: Власть

В Югре сформировали новые подходы к развитию бизнеса

Текст: Елена Панова
В немалой степени на интеллектуальный клуб походил очередной прямой эфир главы Югры Натальи Комаровой с представителями бизнеса региона. Все его участники были объединены одной задачей - выработать новые подходы к развитию предпринимательства в округе, перезагрузить институты поддержки бизнеса. Повышение эффективности их работы сейчас, под парализующим натиском коронавируса, важно как никогда.
Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

Бизнесмены, представители власти и креативного сообщества региона затронули такие актуальные вопросы, как экосистема для развития предпринимательства, внедрение новых финансовых инструментов, технологий производства, стимулирование конкуренции в регионе.

Фото: iStock
Наталья Комарова провела прямой эфир об обеспечении югорчан жильем

- Безусловно, пандемия, сделка ОПЕК+, рецессия мировой экономики повлияли и на возможности бизнеса в Югре, - отметила Наталья Комарова. - Замечу, что снижение инвестиционной активности в течение минувшего напряженного года не отразится на его итогах, но все же скажется на состоянии экономики через три года, учитывая длительность инвестиционного цикла.

Именно поэтому, по убеждению главы региона, крайне важно оценить эффективность решений по развитию бизнеса в сложившихся условиях, несмотря на то что в округе довольно хорошо развита инфраструктура институтов поддержки.

Как отметил директор окружного департамента экономического развития - заместитель губернатора Югры Николай Милькис, эта поддержка должна быть прежде всего адресной, чтобы она доходила до каждого конкретного предпринимателя.

Так, для того чтобы помочь выстоять самозанятым, в Югре для них будет создан специализированный центр. Предприниматель, обратившись в него, сможет узнать, какими мерами помощи он может воспользоваться, за ним будет закреплен персональный менеджер, который поможет ему оценить возможности расширения своего дела, то, как это сделать эффективнее, и будет его сопровождать при реализации проекта от начала и до конца.

В ходе встречи прозвучал один из вопросов, больше всего волнующих сегодня представителей бизнес-сообщества: как быть предпринимателю, если ему отказывают в продлении кредитных каникул без объяснения причин?

Заместитель управляющего отделением Банка России по Тюменской области Сергей Четверухин сообщил, что прием заявок на предоставление кредитных каникул завершился 30 сентября. И сейчас ведется обсуждение возможности продления этой меры.

- Банк России уже принял решение о пролонгировании части регуляторных послаблений для кредитных организаций до 31 декабря, - подчеркнул Сергей Четверухин. - Это означает, что банки будут продолжать реструктурировать кредиты и займы субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках собственных программ, не будут назначать в этот период пени и штрафы по реструктурированным кредитам. В случае отказа от предоставления кредитных каникул либо реструктуризации по собственным программам Банк России рекомендовал кредиторам сообщать о причинах отказа.

Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
Глава Югры убедилась, что города округа активно развиваются

Еще один важный вопрос, поступивший от югорчан в ходе онлайн-встречи, коснулся возможности трудоустройства в условиях пандемии, создания мест для временного трудоустройства.

Исполняющий обязанности директора департамента труда и занятости населения автономного округа Валерий Беспояско констатировал, что в регионе с начала пандемии и до конца этого года запланировано было сформировать свыше 19 тысяч таких рабочих мест. Сейчас к временным и общественным работам уже привлечены больше 13 тысяч югорчан.

- Зарегистрироваться в Центре занятости сегодня можно и дистанционно, благодаря порталу "Работа в России", - добавил Валерий Беспояско.

Подводя итог беседе, Наталья Комарова отметила, что крайне важно, чтобы инициативы и новые решения по поддержке предпринимателей исходили от них самих и вырабатывались в тесном контакте с органами власти.

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