В Югре завершается голосование за кандидатов на пост главы депспорта

Открытый конкурсный отбор директора департамента спорта при правительстве Югры превратился не только в состязание между претендентами на должность, но и в спортивное соревнование между жителями. Так, за понравившегося кандидата можно отдать и несколько голосов, но при этом за каждый дополнительный нужно пройти 10 тысяч шагов. Дистанция может быть хоть марафонской, в зависимости от того, насколько велико желание, чтобы победил именно тот претендент, за которого болеешь. Шаги считает специальное мобильное приложение "Горожанин", обмануть его невозможно: отшагал - проголосовал.

Конечно, приступить к голосованию "ногами" можно только после того, как кандидаты пройдут строгий профессиональный отбор и представят свои программы. Здесь все, как на настоящих выборах, еще и "похлеще", чем в какой-нибудь конгресс.

Сначала претенденты на пост главного спортивного руководителя Югры подают документы. К слову, сделать это может любой гражданин России, не только югорчанин. Потом специальная комиссия проверяет профессиональную принадлежность кандидатов, их личностные качества. Затем они проходят тестирование. Ну а дальше начинается самое значимое и интересное. Прошедших сито предварительного отбора приглашают выступить перед членами профессионального сообщества, то есть перед именитыми спортсменами, тренерами, руководителями спортивных организаций, известными общественниками и т.д., и доходчиво рассказать и доказать, а чем именно он может быть полезен на посту главного по спорту, почему люди должны проголосовать именно за него. До этого этапа в Югре дошли 12 претендентов. Среди них есть и победители мировых первенств, и преподаватели спортивных дисциплин, и простые тренеры, и руководители больших спортивных центров.

Затем наступает этап дебатов на телевидении, когда каждый из кандидатов, опираясь на пункты своей предвыборной программы, отвечает на вопросы и с жаром отстаивает свою позицию.

К слову, в программах много довольно стоящих предложений. Причем некоторые имеют не только региональное значение. Их вполне можно тиражировать и в России в целом. Вот, например, инициатива одного из кандидатов: при проектировании и установке спортивных и детских площадок в муниципалитетах обязательно предусмотреть наличие тренажеров и малых игровых форм для детей и спортсменов с ограниченными возможностями. Это позволит сплотить детей вне зависимости от их физического состояния, а детям с ограниченными возможностями более уверенно почувствовать себя в социуме.

Или вот еще: для разрешения проблемы дефицита тренеров-преподавателей в селах начать реализацию проекта "Сельский тренер" по аналогии с программой "Земский доктор". К слову, "РГ" уже писала, что господдержку по проекту "Сельский тренер" на сумму 600 тысяч рублей уже начали выплачивать в Башкортостане.

Прозвучало и очень интересное предложение внедрить специальную платформу "Будущие чемпионы". Благодаря ей любой учитель физкультуры или тренер из самого далекого села сможет внести данные и результаты талантливого воспитанника в программный софт. Например, где-то в глубинке мальчик 8-10 лет подтягивается 40-50 раз или девочка 10 лет, опережая своих сверстников, прыгает на уровне старшеклассников, но об этом никто не знает. Благодаря единой платформе, тренеры Югры не только смогут вовремя разглядеть будущих спортивных звезд, отобрать юные спортивные таланты, но и пополнить спортивный резерв Югры и страны в целом.

Голосование за самых достойных на пост спортивного руководителя продолжается и завершится сегодня. Затем последует последний, завершающий этап. С кандидатами, ставшими лидерами выборов, встретится глава Югры Наталья Комарова для окончательного собеседования и утверждения кандидатуры. Как отмечают в Югре, решающим для главы региона является мнение самих югорчан и членов профессионального сообщества.

Отметим: всех руководителей социального блока в Югре выбирают всенародным голосованием с 2012 года. Эта процедура позволяет не только отбирать самых достойных, но и является источником предложений и инициатив по развитию социальной политики в регионе.