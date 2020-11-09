РФПИ начал кампанию в соцсетях по продвижению вакцины "Спутник V"

Российский фонд прямых инвестиций и Научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи объявили о начале международной кампании в социальных сетях под хэштегом #SputnikV, цель которой - дать пользователям полную, актуальную и достоверную информацию о российской вакцине.

Предполагается задействовать практически все популярные соцсети, чтобы рассказывать о ходе клинических испытаний, о производстве вакцины и иммунизации населения в различных странах. Ученые НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи расскажут про создание вакцины. Люди, уже получившие прививку, поделятся впечатлениями и своим личным опытом.

Каналы #SputnikV в соцсетях также будут отражать последние новости о вакцине, а также транслировать крупные мероприятия и интервью ведущих экспертов.