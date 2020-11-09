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9 ноября 2020 г.

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 06.07.2020 г. № 783 "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по осуществлению федерального государственного экологического надзора"

Дата подписания 6 июля 2020 г.
Опубликован 9 ноября 2020 г.

Зарегистрирован 05.11.2020 г. № 60749

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 06.11.2020 г.

Вступает в силу со дня признания утратившими силу: приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 26.06.2012 № 191 "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере природопользования государственной функции по осуществлению федерального государственного экологического надзора" (зарегистрирован Минюстом России 16.11.2012, регистрационный № 25824) с изменениями, внесенными приказами Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 13.04.2017 № 178 (зарегистрирован Минюстом России 05.12.2017, регистрационный № 49108); приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 09.03.2017 № 79 "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере природопользования государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания на особо охраняемых природных территориях федерального значения" (зарегистрирован Минюстом России 26.05.2017, регистрационный № 46852); приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 12.10.2017 № 553 "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере природопользования государственной функции по осуществлению федерального государственного пожарного надзора в лесах на землях особо охраняемых природных территорий" (зарегистрирован Минюстом России 25.12.2017, регистрационный № 49424); приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 12.10.2017 № 554 "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере природопользования государственной функции по осуществлению федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) в лесах, расположенных на землях особо охраняемых природных территорий федерального значения (зарегистрирован Минюстом России 19.12.2017, регистрационный № 49310).

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 06.07.2020 г. № 783
(pdf, PDF, 4.8 Мб)