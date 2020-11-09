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Текст:   Марина Трубилина 
11:09 09.11.2020

Росреестр создаст "цифрового помощника" для регистрации прав недвижимости

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Более 1,5 млрд запросов поступает ежегодно в Росреестр через Систему межведомственного электронного взаимодействия. Об этом рассказала замруководителя Росреестра Елена Мартынова на Втором международном муниципальном форуме стран БРИКС.

Фото: iStock
Росреестр создаст виртуальную комнату для сделок с недвижимостью

В октябре нынешнего года Росреестр был на четвертом месте среди федеральных органов исполнительной власти по объему и количеству обрабатываемых запросов, отметила Мартынова.

В рамках эксперимента по созданию Единого информационного ресурса о земле и недвижимости Росреестром будет отработано взаимодействие с 11 органами власти и обмен данными с их информационными системами. Это даст новые возможности по разработке и внедрению современных клиентоориентированных сервисов, предоставлению услуг, оказанию консультативной поддержки пользователям.

Кроме того, напомнила Мартынова, в рамках концепции цифровой трансформации Росреестра на 2021 - 2023 годы планируется реализовать ряд проектов с использованием технологии искусственного интеллекта. В планах ведомства - цифровизация архивов, создание "цифрового помощника" для регистратора прав и объединение на одной цифровой площадке всех участников сделок с недвижимостью.

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