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09.11.2020 19:56
Рубрика: Происшествия

Российский вертолет Ми-24 сбит из ПЗРК на юге Армении

Текст: Иван Петров
Российский вертолет был сбит в понедельник вечером в небе над Арменией неподалеку от границы с Азербайджаном. Об этом сообщили в министерстве обороны России. Отмечается, что ракета была запущена с земли - из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК).

По данным военного ведомства, попадание в наш вертолет произошло 9 ноября около 17:30 по московскому времени. Винтокрылая машина сопровождала автоколонну 102-й российской военной базы по территории Армения, обеспечивая безопасность ее прохождению. В этот момент, сообщили в военном ведомстве, российский вертолет Ми-24 "подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК".

Фото: скриншот с https://twitter.com/1000waystodle/
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Воздушный инцидент, по данным российских военных, произошел "в воздушном пространстве рядом с армянским населенным пунктом Ерасх вблизи с границей Нахичеванской автономной республикой (Азербайджан)". Российский вертолет Ми-24 был сбит в воздушном пространстве вне зоны боевых действий", - подчеркнул официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"2 члена экипажа вертолета погибли, еще один был эвакуирован с травмами средней тяжести на аэродром базирования", - рассказали в Минобороны России.

В настоящее время командование 102-й российской военной базы (дислоцируется в Гюмри - Армения) проводится разбирательство по установлению стрелявших по нашему вертолету.

Справка "РГ"

Ми-24 - первый вертолет в мире, спроектированный именно как боевой вертолет. Он стал родоначальником класса ударных вертолетов. Вертолет получил прозвище "крокодил".

Ми-24 изготовлен в классической схеме для одновинтовой машины. Он оснащен главным винтом, который имеет пять лопастей, и рулевым винтом, который состоит из трех лопастей. Лопасти винта изготовлены из алюминиевого сплава. Они оснащены системой, которая оповещает о трещинах и неисправностях в лопастях. На мировом рынке Ми-24 имел неплохой авторитет, поэтому он был экспортирован во множество стран всего земного шара, но экспортная версия этого вертолета называлась Ми-35.

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