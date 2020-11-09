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10.11.2020 00:11
Рубрика: Власть

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Российский вертолет Ми-24 сбит из ПЗРК в Армении
Текст: Иван Петров
Российская газета - Столичный выпуск № 252(8306)
Российский боевой вертолет Ми-24 был сбит в понедельник вечером в небе над Арменией неподалеку от границы с Азербайджаном. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Отмечается, что ракета была запущена с земли - из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК).

Ракетное попадание в вертолет произошло 9 ноября около 17.30 по московскому времени. Винтокрылая машина сопровождала автоколонну 102-й российской военной базы по территории Армении, обеспечивая безопасность ее прохождения. В этот момент, сообщили в Минобороны России, российский Ми-24 "подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК".

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"Два члена экипажа вертолета погибли, еще один был эвакуирован с травмами средней тяжести на аэродром базирования", - рассказали в Минобороны России, не уточнив о состоянии пострадавшего.

Инцидент, по Минобороны РФ, произошел вне зоны боевых действий - в воздушном пространстве рядом с армянским населенным пунктом Ерасх вблизи с границей Нахичеванской автономной республикой (Азербайджан).

"Командование 102-й российской военной базы (дислоцируется в Гюмри - Армения) проводит разбирательство по установлению стрелявших по российскому вертолету", - заключили в военном ведомстве.

Армянская сторона выразила готовность оказать России помощь в выяснении обстоятельств падения российского вертолета. Впрочем, это не понадобилось. В Азербайджане примерно через час после трагедии признали, что сбили российский вертолет, назвав инцидент случайностью. "9 ноября на Нахичеванском участке армяно-азербайджанской госграницы был сбит военный вертолет Ми-24 Российской Федерации. В этой связи МИД Азербайджана подчеркивает, что полет вертолета проходил в непосредственной близости к армяно-азербайджанской границе, в то время как в зоне карабахского конфликта продолжаются активные боестолкновения", - сообщила пресс-служба МИД Азербайджана.

"Полет проходил в темное время суток, на малой высоте, вне зоны радарного обнаружения ПВО, вертолеты ВВС России прежде не были замечены в указанном районе. В контексте указанных факторов и в свете напряженной обстановки в регионе и повышенной боевой готовности в связи с возможными провокациями армянской стороны, дежурным боевым расчетом было принято решение открыть огонь на поражение", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Азербайджана.

Азербайджанская сторона уже выразила готовность к выплате "соответствующей компенсации"

"Азербайджан приносит извинения российской стороне и выражает искренние соболезнования семьям погибших членов экипажа, а также желает скорейшего выздоровления пострадавшим. Мы готовы к выплате соответствующей компенсации", - указали в республиканском МИД.

Напомним, бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. В Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения и начать переговоры. В понедельник стало известно, что армия Азербайджана заняла ключевой карабахский город Шуша и вышла к столице непризнанной республики Степанакерту. В Армении утверждают, что бои за Шушу продолжаются.

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