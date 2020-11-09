Новости

Медведев: Криминогенная обстановка в России остается стабильной 15:43
Путин утвердил запрет для омбудсмена на зарубежные счета 15:42
Руперта Мердока хотят лишить монополии на СМИ в Австралии 15:30
Путин проведет саммит ШОС 15:28
Кремлевская елка пройдет без зрителей 15:25
До 20% кафе и ресторанов не пережили антиковидных ограничений 15:21
Путин утвердил запрет на зарубежные счета членам Совбеза РФ 15:18
Фото: Пугачева с Галкиным приехали на закрытые похороны Жванецкого 15:14
Дмитрий Кобылкин перейдет на работу в "Единую Россию" 15:11
Попова призвала ужесточить ограничения по COVID-19 в ряде регионов 15:05
Попова указала на заболеваемость COVID в регионах, не соблюдающих ограничения 15:03
Стал известен сюжет фильма "Доктор Стрэндж 2" 15:02
На портале госуслуг запустили сервис для обращений медиков 14:58
Мишустин пообещал выплаты до конца года медикам за борьбу с коронавирусом 14:55
Комитет Госдумы одобрил кандидатуры вице-премьера и министра энергетики 14:51
Кандидат в главы Минстроя получил одобрение от думских комитетов 14:34
Мишустин призвал проводить диагностику заболеваний в более сжатые сроки 14:32
За девять месяцев 2020 года оборот розничной торговли снизился на 4,8% 14:27
Мишустин: Ни один заболевший коронавирусом не должен остаться без помощи 14:18
РЖД готовятся запустить "Ласточки" на маршруте Москва-Минск 14:12
Голландские музеи выложили в Сеть более тысячи работ Ван Гога 14:11
Умер комик Норм Кросби 14:01
В каких регионах чаще всего берут "Дальневосточную ипотеку" 14:00
Предки Джилл Байден были выходцами из Сицилии 13:56
Новый глава Архангельска Дмитрий Морев вступил в должность 13:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сделать перерасчет за коммунальные услуги стало легче
Сделать перерасчет за коммунальные услуги стало легче
Минздрав изменил правила лечения больных с коронавирусом
Минздрав изменил правила лечения больных с коронавирусом
Что такое "Российская газета" на самом деле
Что такое "Российская газета" на самом деле
09.11.2020 15:30
Рубрика: В мире

Руперта Мердока хотят лишить монополии на СМИ в Австралии

Текст: Алексей Чуриков

Корпорацию News Corp, принадлежащую медиа-магнату Руперту Мердоку, похоже, вновь ждут непростые времена. Не прошло и десяти лет после крупнейшего в истории британских СМИ скандала, связанного с незаконной "прослушкой" телефонов граждан, как империи снова угрожают. И не где-нибудь на Туманном Альбионе или в Штатах, а в Австралии, родине предпринимателя. Австралийский парламент принял на рассмотрение гражданскую петицию об открытии расследования в отношении монополии Мердока на рынке местных СМИ. По некоторым оценкам, корпорация владеет около 70% всех австралийских медиа.

Фото: THOMAS PETER / POOL / AFP
Как борются с инфодемией журналисты азиатских стран

Инициатором петиции стал бывший премьер-министр страны Кевин Радд. Он обвиняет Мердока в создании информационной монополии в Австралии для продвижения ультра-правых идей. "Это рак на нашей демократии", - написал Радд в своем Twitter. Его инициативу публично поддержал другой экс-премьер, Малкольн Тернбулл, а также рекордные 500 тысяч граждан. Это третья гражданская петиция в Австралии, которая собрала столь значимое число голосов - в 2014 году 1,2 миллиона человек поддержали инициативу о создании коммунальных аптек, а в 2000 - 800 тысяч граждан подписались под призывом остановить рост цен на пиво.

Теперь же парламенту страны необходимо рассмотреть вопрос о целесообразности создания Королевской комиссии для расследования "преступлений" Мердока. Лейбористы официально пока еще не объявили о своей позиции и даже дистанцировались от всего процесса, заявив, что все это лишь "личная инициатива Радда". Также пока нет ясности в позиции парламентского большинства и, соответственно, правительства, но долго игнорировать столь широко поддержанную петицию они вряд ли смогут.

И как бы ни пытались Радд и Тернбулл скрыть свой интерес в этой истории, прикрываясь ценностями "свободы и демократии", очевидно, что подавляя Мердока, они в первую очередь работают над созданием основы для будущего политического успеха. По аналогии с последними событиями в США, где только слепой не заметил, как либеральная медиа-машина буквально на руках вознесла кандидата от демократов на Олимп, еще задолго до законного завершения выборного процесса.

Кстати

Сын Руперта Мердока, Джеймс, в августе покинул совет директоров News Corp под предлогом того, что не согласен с редакционной политикой принадлежащих корпорации изданий. В интервью для NYT он пояснил, что не смог больше терпеть "сокрытия фактов и поощрение дезинформации".

В мире Океания Австралия Общество СМИ и соцсети

Главное сегодня

Кадровые перестановки в правительстве. Главное
Кремль разъяснил позицию по поздравлению избранного президента США
Медики выявили влияние дефицита витамина D на тяжесть течения COVID-19
Стало известно о планах изменить правила оформления ДТП
Подмосковным пенсионерам заблокируют социальные карты
Посол Южной Кореи: Большое значение имеет углубление взаимопонимания между Россией и РК
Граждане Словакии одномоментно и бесплатно проверили себя на COVID