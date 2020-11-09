Руперта Мердока хотят лишить монополии на СМИ в Австралии

Корпорацию News Corp, принадлежащую медиа-магнату Руперту Мердоку, похоже, вновь ждут непростые времена. Не прошло и десяти лет после крупнейшего в истории британских СМИ скандала, связанного с незаконной "прослушкой" телефонов граждан, как империи снова угрожают. И не где-нибудь на Туманном Альбионе или в Штатах, а в Австралии, родине предпринимателя. Австралийский парламент принял на рассмотрение гражданскую петицию об открытии расследования в отношении монополии Мердока на рынке местных СМИ. По некоторым оценкам, корпорация владеет около 70% всех австралийских медиа.

Инициатором петиции стал бывший премьер-министр страны Кевин Радд. Он обвиняет Мердока в создании информационной монополии в Австралии для продвижения ультра-правых идей. "Это рак на нашей демократии", - написал Радд в своем Twitter. Его инициативу публично поддержал другой экс-премьер, Малкольн Тернбулл, а также рекордные 500 тысяч граждан. Это третья гражданская петиция в Австралии, которая собрала столь значимое число голосов - в 2014 году 1,2 миллиона человек поддержали инициативу о создании коммунальных аптек, а в 2000 - 800 тысяч граждан подписались под призывом остановить рост цен на пиво.

Теперь же парламенту страны необходимо рассмотреть вопрос о целесообразности создания Королевской комиссии для расследования "преступлений" Мердока. Лейбористы официально пока еще не объявили о своей позиции и даже дистанцировались от всего процесса, заявив, что все это лишь "личная инициатива Радда". Также пока нет ясности в позиции парламентского большинства и, соответственно, правительства, но долго игнорировать столь широко поддержанную петицию они вряд ли смогут.

И как бы ни пытались Радд и Тернбулл скрыть свой интерес в этой истории, прикрываясь ценностями "свободы и демократии", очевидно, что подавляя Мердока, они в первую очередь работают над созданием основы для будущего политического успеха. По аналогии с последними событиями в США, где только слепой не заметил, как либеральная медиа-машина буквально на руках вознесла кандидата от демократов на Олимп, еще задолго до законного завершения выборного процесса.

Кстати

Сын Руперта Мердока, Джеймс, в августе покинул совет директоров News Corp под предлогом того, что не согласен с редакционной политикой принадлежащих корпорации изданий. В интервью для NYT он пояснил, что не смог больше терпеть "сокрытия фактов и поощрение дезинформации".