РЖД готовятся запустить "Ласточки" на маршруте Москва-Минск

На направлении Москва - Минск запустят скоростные электропоезда "Ласточка" после возобновления пассажирского железнодорожного сообщения между Россией и Беларусью, сообщили в компании "Российские железные дороги" (РЖД).

В компании рассказали, что международные пассажирские перевозки по 15 маршрутам в целом смогут осуществляться при условии открытия границ в прямом и транзитном сообщениях в 11 стран Европы и Азии. В том числе в Германию, Францию, Польшу, Австрию, Чехию, Италию, Финляндию, Китай. Кроме того, в РЖД ожидают открытия сообщения с 11 странами СНГ и Балтии. Помимо Беларуси, в числе стран Украина, Молдова, Казахстан, Литва, Эстония.

С 13 декабря в 00:00 по московскому времени РЖД на всей сети российских железных дорог введет новый график движения пассажирских поездов на 2020/2021 годы. Сохранятся регулярные маршруты. Всего в новом графике предусмотрено курсирование 596 пар поездов дальнего следования в 443 различных сообщениях. В графике движения поездов на 2019/2020 год было 583 и 433 пар поездов соответственно.

В новом расписании появилось 27 пар новых поездов и отменено 14 пар ранее курсировавших, а также предусмотрено продление существующих маршрутов и увеличение количества многогруппных поездов.