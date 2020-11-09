В Турции охотники за сокровищами нашли "саркофаг с Медузой Горгоной"

В Турции сотрудники жандармерии обследовали места несанкционированных раскопок на исторических участках и обнаружили украшенный редким барельефом 2500-летний саркофаг, который нашли нелегальные охотники за сокровищами.

Как сообщает Hurriyet Daily News, уникальный каменный саркофаг был обнаружен в западной провинции Айдын. Обнаружили его жандармы, отреагировавшие на сообщения о возможных нелегальных раскопках недалеко от древнего города Афродисиас.

В оливковой роще была найдена траншея, которую выкопали, вероятно, так называемые охотники за сокровищами. Заметив каменный предмет, жандармы сообщили о находке археологам.

Кстати, группа мародеров была задержана недалеко от этого места. Археологи же обследовали траншею, соблюдая меры предосторожности. В результате из земли были подняты два саркофага и каменный алтарь.

Предварительно установлено, что возраст этих артефактов составляет порядка 2500 лет. Один из саркофагов был украшен изображением Медузы Горгоны. Подобные барельефы никогда прежде не встречались на саркофагах, найденных при раскопках в этом древнем городе.

"Поэтому мы думаем, что человек, похороненный в этом саркофаге, был одним из представителей высшего руководства того времени, - говорит директор провинциального департамента по культуре и туризму Умут Тунчер. - Город Афродисиас относится к эллинистическому периоду. И хотя эти саркофаги еще не полностью идентифицированы, по нашим оценкам, им не менее 2500 лет".

Сообщается, что место раскопок взято под усиленную охрану. Археологи считают, что в дальнейшем удастся найти и другие саркофаги. Наличие двух каменных гробов указывает на то, что здесь мог располагаться некрополь, существовавший до окончания римского периода.

Опасность представляют охотники за сокровищами, которые свои "раскопки" проводят варварскими методами, нередко повреждая довольно ценные с точки зрения науки предметы. Существует подозрение, что в данном районе орудует несколько групп мародеров, а задержать пока удалось только одну из них.