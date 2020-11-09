Сельские территории получат гранты на развитие агротуризма

Порыбачить в Астрахани, собрать урожай винограда в Крыму, узнать секреты сыроварения в Подмосковье - такую практику для российских и иностранных туристов минсельхоз хочет сделать регулярной и, главное, комфортной. Ведомство подготовило изменения в госпрограмму развития сельского хозяйства, по которым на поддержку агротуризма предполагается выделять гранты. Пока этот вид туризма занимает лишь 3% в общем объеме путешествий.

Предполагается, что гранты "Агротуризм" будут выдаваться сельхозтоваропроизводителям, развивающим это направление, на условиях софинансирования с регионами. Единый размер субсидирования будет установлен для Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов, Арктической зоны, Калининградской области, Республики Крым и города Севастополь. По проекту минсельхоза каждый из этих регионов получит по 6 млрд рублей, 4,2 млрд рублей из которых будет выделено из федерального бюджета, 221 млн рублей - из региональных бюджетов, около 1,6 млрд рублей предполагается привлечь из внебюджетных источников. Инвестпроекты для финансирования будут отбираться ежегодно по заявкам регионов. Проект разработан до 2025 года.

Это позволит привлечь в российские деревни к 2025 году 13 млн российских и иностранных туристов (в 2018 году поток оценивался в 8 млн человек). Самим аграриям гранты помогут увеличить объем продаж своей продукции (на 6% ежегодно) и соответственно доход от туристической деятельности, создать дополнительные рабочие места.

Для этого минсельхоз планирует, в частности, внести изменения в Жилищный кодекс, чтобы закрепить возможность временного размещения туристов в жилом помещении, находящемся на сельских территориях. Также ведомство планирует создать онлайн-платформу по сельскому туризму, а операторов туристических платформ (booking, skyscanner и др.) попросить выделить сельский туризм в отдельную категорию. К концу 2025 года, по планам ведомства, 30 сельских туристских продуктов должны войти в число 1000 популярных туристских продуктов для въездного и внутреннего туризма.

Из-за эпидемиологической ситуации в мире россияне сейчас меньше выезжают за границу и больше путешествуют по стране. Дополнительное финансирование агротуризма привлечет туристов в прибрежные регионы и положительно скажется на социально-экономической ситуации, считает президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. "На Камчатке туристы ловят дикий тихоокеанский лосось, в Мурманске - семгу по принципу "поймал - отпусти", а на острове Итуруп популярна рыбалка на палтуса. Кроме любительского рыболовства туристы имеют возможность попробовать свежевыловленную рыбу и морепродукты в ресторанах, а также посетить рыборазводные заводы", - рассказывает эксперт. Он отмечает, что особой популярностью реакционное рыболовство пользуется в Астраханской области: любители рыбалки со всего мира приезжают сюда, чтобы порыбачить на леща, воблу, щуку, сома и судака.

Пока туристов размещать в деревне негде - закон запрещает строительство гостиниц на землях сельхозназначения

Открытие ресторана и музея при сыроварне серьезно подстегнули продажи продукции. Хотя изначально к развитию этого направления всерьез не относились и с трудом изыскали на него средства, рассказывает учредитель сыроварни "Русский пармезан", председатель Союза сыроваров Олег Сирота. По его словам, сейчас в летний период посещаемость сыроварни достигает 1,5 тысячи человек в день. "Для малого бизнеса это очень перспективное направление и подспорье, особенно для развития местных, локальных брендов", - уверен Сирота. Он признает, что пока основное препятствие для развития агротуризма - в невозможности размещать на землях сельхозназначения гостиницы. Но вполне можно обойтись глемпингами - такие большие шатры для туристов очень популярны во многих странах. На это, а также на приобретение какого-то первичного оборудования для размещения туристов и можно использовать средства гранта, считает он.

Для того чтобы туристы поехали в село, нужны гостиницы, интересная программа впечатлений и продвижение новых направлений, считает замгендиректора Агентства стратегических инициатив Ольга Захарова. Прежде всего гостей в селах нужно где-то размещать. Построить отели смогут далеко не везде. Потому принимать туристов при условии обеспечения должного качества услуг могли бы в домиках лесников и садоводов, в деревенских избах, говорит вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Но в России правовой статус таких малых средств размещения не определен. Нужно работать с законодательством.

Потребуется также создание необходимой инфраструктуры - муниципальных дорог, подъездов к деревням, прокладка линий тепло- и водоснабжения. Помогать в решении этих вопросов должны муниципальные и региональные власти. А для инвесторов помимо грантов стоит предусмотреть системные меры - постоянные налоговые льготы, тарифную поддержку, замечает эксперт.

С 2020 года действует госпрограмма развития сельских территорий. Она предусматривает кардинальные преобразования на селе, в том числе касающиеся улучшения инфраструктуры, повышения качества дорог и интернет покрытия. При этом финансирование программы федеральные власти обещают увеличить, а саму программу продлить с 2025 по 2030 год.

Нужна также методическая и организационная помощь в формировании турпродукта и его продвижении. Сельские туры проще реализовать в комплексе с другими видами туризма, потому здесь могут участвовать туроператоры. Например, в Сочи один из туроператоров даже инвестировал средства в развитие фермы, приводит пример Барзыкин.

Необходимо и закладывать какой-то интересный смысл в сельские маршруты. Например, можно предлагать фитомаршруты, где гости будут собирать лекарственные травы, или кардиомаршруты - прогулки вдоль леса, виноградников, рассказывая сколько калорий сожгли путешественники за время похода. "Люди стремятся ехать туда, где свежеиспеченный хлеб, который пахнет, где фермерские сыры, есть возможность физической активности с конкретным полезным результатом", - говорит Захарова. Например, можно предлагать гостям копать картошку или колоть дрова. Можно устраивать туры по сбору грибов с проводником, который, как в сказке, покажет поляны белых грибов или подосиновиков. Для путешественников это станет самым незабываемым впечатлением, которое они унесут с собой. "Это простые идеи, но они будут стимулировать людей выходить из домов на природу с пользой для здоровья", - замечает она.