На следующей неделе Сергей Бобунец отметит 20-летие "вечно молодого" альбома "Смысловых галлюцинаций", "Браво" сыграет адекватный времени ретро-саундтрек, а "ПилОт" совершит бескомпромиссный рок-полет с соблюдением всех мер безопасности.

Кто играет: Сергей Бобунец.

Что играет: Русский рок.

Почему идти: Вечно молодой, вечно пьяный уральский рок в лице Сергея "Бубы" Бобунца отметит юбилей альбома "3000". Именно с этого альбома началась история успеха группы Бобунца "Смысловые галлюцинации". В программе юбилейного концерта боевой арсенал хитов, включая "Вечно молодого", "Лед", "Розовые очки" и т.д., которые когда-то вытащили "Глюков" из полуподвалов екатеринбургских клубов. Настоящие именины сердца всех тех, для кого релиз двадцатилетней давности стал не просто пластинкой, а саундтреком жизни.

Где, когда, сколько: Клуб "1930"; 12 ноября; 1 200 - 6 000 руб.

Фото: ООО "Главменеджмент"

Кто играет: Группа "Браво".

Что играет: Русский рок.

Почему идти: "Стиляги из Москвы" наполнят ГЛАВCLUB духом советского прошлого - придуманного и не очень. Неисправимые романтики 60-х в галстуках "пожар в джунглях" встанут в один ряд с безбашенными героями 80-х из песен Майка Науменко и Андрея Макаревича; неожиданные каверы из последнего диска "Браво" Unrealised тому порукой. Самый концептуальный в истории группы (если верить Евгению Хавтану) альбом - адекватный саундтрек для тревожной осени-2020. Музыка надежды, которая придется очень кстати именно сейчас.

Где, когда, сколько: ГЛАВCLUB; 14 ноября; 1 600 - 10 000 руб.

Фото: ИП Петровский

Кто играет: Группа " Пилот".

Что играет: Русский рок.

Почему идти: "Майка и жизнь - всё наизнанку" - цитата из этой песни группы "ПилОт", по мнению самих музыкантов, прекрасно иллюстрирует происходящее с нами в последние полгода. Однако вопреки коронавирусу питерские упрямцы во главе с Ильей "Чертом" Кнабенгофом готовятся совершить в клубе "1930" очередной бескомпромиссный полет - с соблюдением всех необходимых мер безопасности, но и со всеми рок-ролльными фигурами высшего пилотажа.

Где, когда, сколько: Клуб "1930"; 13 ноября; 1 700 - 7000 руб.