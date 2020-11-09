Новости

ЕС ввел пошлины на товары из США на 4 млрд долларов 20:27
Российский вертолет Ми-24 сбит из ПЗРК на юге Армении 19:56
Путин поручил утвердить новую стратегию развития лесного комплекса 19:50
Путин поручил запустить информсистему по лесу 19:44
ЛДПР планирует поддержать не всех кандидатов в члены кабмина 19:33
Новая книга Джоан Роулинг "Икабог" поступит в продажу во вторник 19:22
Глава РФПИ прокомментировал новости об американской вакцине против COVID-19 19:22
СК возбудил дело о геноциде после раскопок расстрельных ям в Миллерово 19:22
В Подмосковье мужчина и женщина погибли в сауне 19:19
Минск адресовал польской стороне придерживаться международных обязательств 19:04
"Единая Россия" заявила об одобрении кандидатур в кабмин 18:47
Арестован водитель, пьяным сбивший насмерть молодую пару на "зебре" 18:36
Зеленский заболел COVID-19 18:28
Черчесов не общался с Дзюбой после появления скандального видео 18:25
Варшава ратифицировала соглашение об усиленном военном сотрудничестве с США 18:11
В Петербурге умер последний Герой СССР, получивший звание в годы войны 18:00
КПРФ воздержится от голосования по кандидатурам в кабмин 17:59
Российский фильм ужасов "Спутник" взял главный приз в Италии 17:31
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 76 рублей 17:12
В Подмосковье водитель убил мужчину в дорожном конфликте 17:07
Pfizer и BioNTech объявили об успехе третьей фазы испытаний вакцины от COVID 16:44
Медведев призвал другие страны к жесткой совместной борьбе с экстремизмом 16:26
МЧС Москвы предупредило о сильном ветре 16:23
Участок метро между "Лефортово" и "Савеловская" достроят в 2022 году 16:17
Медведев: На 11% выросло число незаконных действий со средствами бюджета 16:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сделать перерасчет за коммунальные услуги стало легче
Сделать перерасчет за коммунальные услуги стало легче
Начался новый сезон олимпиады МГИМО и "Российской газеты"
Начался новый сезон олимпиады МГИМО и "Российской газеты"
Что такое "Российская газета" на самом деле
Что такое "Российская газета" на самом деле
09.11.2020 19:27
Рубрика: Спорт

Не нужно играть на нервах

Шамиль Тарпищев о провале Даниила Медведева на грунте и втором дыхании в концовке сезона
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 252(8306)
Даниил Медведев, одержавший победу на "Мастерсе" в Париже, поднялся на четвертую строчку в рейтинге ATP и обошел швейцарца Роджера Федерера.
До Даниила Медведева в Париже побеждали Карен Хачанов, Николай Давыденко и Марат Сафин. Фото: AP До Даниила Медведева в Париже побеждали Карен Хачанов, Николай Давыденко и Марат Сафин. Фото: AP
До Даниила Медведева в Париже побеждали Карен Хачанов, Николай Давыденко и Марат Сафин. Фото: AP

В финале, который стал для нашего теннисиста первым за год, Медведев обыграл немца Александра Зверева со счетом 5:7, 6:4, 6:1. Трофей точно придаст Даниилу уверенности, особенно перед началом Итогового чемпионата в Лондоне. Турнир стартует уже 15 ноября.

Фото: Reuters
Андрей Рублев стал абсолютным рекордсменом сезона по выигранным матчам

То, что для Медведева очень важен правильный психологический настрой, корреспонденту "РГ" подтвердил член МОК, президент Федерации тенниса России, капитан нашей мужской команды в Кубке Дэвиса Шамиль Тарпищев.

Шамиль Анвярович, можно говорить о том, что Даниил преодолел спад в игре?

Шамиль Тарпищев: Не могу сказать, что спад был значительный. Все-таки пандемия накладывает свой отпечаток. Многие теннисисты играли очень неровно. Это связано в первую очередь с нервной системой, которая укрепляется в соревновательной обстановке. Особенность Медведева заключается в том, что ему нужно больше играть, чтобы не было провалов из-за нетренированности нервной системы. Например, на грунте в Гамбурге Даниил уступил в первом круге. "Ролан Гаррос" - главный грунтовый турнир - начинался через неделю, а играть Медведеву было негде. Ограниченное количество грунтовых кортов не дало ему игровой практики и возможности подготовиться к Парижу. К тому же неудачный противник попался - венгр Мартон Фучович.

А как Медведев выглядел в Париже пару месяцев спустя и на "харде"?

Шамиль Тарпищев: Особых перепадов в игре не было. Он только набирал. После победы я с ним разговаривал. Считаю, что он прошел сложный период. По логике, должен выступать по восходящей. Правда, сезон заканчивается. Но все мы живем Итоговым турниром, где выступят сразу два российских теннисиста - Медведев и Андрей Рублев. Поэтому надеемся, что жеребьевка сложится благоприятно и наши сыграют там достойно.

Рублев завоевал пять титулов в сезоне. Его победную серию прервал швейцарец Стэн Вавринка в третьем круге парижского "Мастерса". Как это повлияет на Андрея?

Шамиль Тарпищев: Думаю, поражение от Вавринки должно пойти Рублеву на пользу. У него не было времени для отдыха. А тут он как раз получил паузу для подготовки к Итоговому турниру. Считаю, что Андрей на ходу. Он молодец. Проповедует агрессивный стиль игры. Добавил в скорости полета мяча, все время нагнетает темп, не дает времени на подготовку сопернику во время матча, создает экстремальные ситуации за счет интенсивности собственных действий. Можно только поздравить его с тем, что он сделал такой рывок.

8 титулов завоевал Даниил Медведев за карьеру

Теннис, конечно, не командный вид спорта, но два россиянина в топ-8 - это здорово?!

Шамиль Тарпищев: У нас молодые и амбициозные игроки, которых реально боятся соперники. Они - среди той молодежи, которая должна вот-вот обыгрывать Надаля, Федерера и Джоковича. Причем не эпизодически, а на постоянной основе. Для нас, для российского тенниса, безусловно, хорошо, что двое играют в топ-10. Карен Хачанов тоже был в десятке, но сейчас - в 20. Между ними есть здоровая внутренняя конкуренция, дух соперничества. Каждый хочет доказать, что он лидер. По юниорам это был Рублев, потом первым стал Хачанов, затем Медведев. Сейчас Рублев подкрадывается, чтобы бороться с Медведевым за звание первой ракетки России. Это соперничество позволяет расти. Так что наши игроки должны быть на ведущих ролях в туре.

Спорт Теннис Игроки

Главное сегодня

Мишустин назначил временных руководителей трех министерств
Попова призвала ужесточить ограничения по COVID-19 в ряде регионов
Российский вертолет Ми-24 сбит из ПЗРК на юге Армении
Глава РФПИ прокомментировал новости об американской вакцине против COVID-19
Путин подписал закон о Конституционном суде
Бывший хоккеист "Спартака" Игорь Мусатов осужден на четыре года колонии
Футбольному клубу "Барселона" грозит скорое банкротство