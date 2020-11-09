Даниил Медведев, одержавший победу на "Мастерсе" в Париже, поднялся на четвертую строчку в рейтинге ATP и обошел швейцарца Роджера Федерера.

В финале, который стал для нашего теннисиста первым за год, Медведев обыграл немца Александра Зверева со счетом 5:7, 6:4, 6:1. Трофей точно придаст Даниилу уверенности, особенно перед началом Итогового чемпионата в Лондоне. Турнир стартует уже 15 ноября.

То, что для Медведева очень важен правильный психологический настрой, корреспонденту "РГ" подтвердил член МОК, президент Федерации тенниса России, капитан нашей мужской команды в Кубке Дэвиса Шамиль Тарпищев.

Шамиль Анвярович, можно говорить о том, что Даниил преодолел спад в игре?

Шамиль Тарпищев: Не могу сказать, что спад был значительный. Все-таки пандемия накладывает свой отпечаток. Многие теннисисты играли очень неровно. Это связано в первую очередь с нервной системой, которая укрепляется в соревновательной обстановке. Особенность Медведева заключается в том, что ему нужно больше играть, чтобы не было провалов из-за нетренированности нервной системы. Например, на грунте в Гамбурге Даниил уступил в первом круге. "Ролан Гаррос" - главный грунтовый турнир - начинался через неделю, а играть Медведеву было негде. Ограниченное количество грунтовых кортов не дало ему игровой практики и возможности подготовиться к Парижу. К тому же неудачный противник попался - венгр Мартон Фучович.

А как Медведев выглядел в Париже пару месяцев спустя и на "харде"?

Шамиль Тарпищев: Особых перепадов в игре не было. Он только набирал. После победы я с ним разговаривал. Считаю, что он прошел сложный период. По логике, должен выступать по восходящей. Правда, сезон заканчивается. Но все мы живем Итоговым турниром, где выступят сразу два российских теннисиста - Медведев и Андрей Рублев. Поэтому надеемся, что жеребьевка сложится благоприятно и наши сыграют там достойно.

Рублев завоевал пять титулов в сезоне. Его победную серию прервал швейцарец Стэн Вавринка в третьем круге парижского "Мастерса". Как это повлияет на Андрея?

Шамиль Тарпищев: Думаю, поражение от Вавринки должно пойти Рублеву на пользу. У него не было времени для отдыха. А тут он как раз получил паузу для подготовки к Итоговому турниру. Считаю, что Андрей на ходу. Он молодец. Проповедует агрессивный стиль игры. Добавил в скорости полета мяча, все время нагнетает темп, не дает времени на подготовку сопернику во время матча, создает экстремальные ситуации за счет интенсивности собственных действий. Можно только поздравить его с тем, что он сделал такой рывок.

8 титулов завоевал Даниил Медведев за карьеру

Теннис, конечно, не командный вид спорта, но два россиянина в топ-8 - это здорово?!

Шамиль Тарпищев: У нас молодые и амбициозные игроки, которых реально боятся соперники. Они - среди той молодежи, которая должна вот-вот обыгрывать Надаля, Федерера и Джоковича. Причем не эпизодически, а на постоянной основе. Для нас, для российского тенниса, безусловно, хорошо, что двое играют в топ-10. Карен Хачанов тоже был в десятке, но сейчас - в 20. Между ними есть здоровая внутренняя конкуренция, дух соперничества. Каждый хочет доказать, что он лидер. По юниорам это был Рублев, потом первым стал Хачанов, затем Медведев. Сейчас Рублев подкрадывается, чтобы бороться с Медведевым за звание первой ракетки России. Это соперничество позволяет расти. Так что наши игроки должны быть на ведущих ролях в туре.