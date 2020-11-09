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09.11.2020 22:27
Рубрика: Экономика

Силуанов рассказал о цифровой платформе БРИКС

Текст: Роман Маркелов

Инициатива по созданию совместной цифровой платформы по инфраструктурным проектам и проектным инициативам стран БРИКС стала одним из самых значимых финансовых итогов российского председательства в объединении. Об этом говорится в сообщении Минфина.

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"Создание интегрированной цифровой платформы по инфраструктурным проектам поможет нашим странам "наладить" связь с рынком и стимулировать участие частных и институциональных инвесторов в инфраструктурных проектах стран БРИКС, а также поможет национальным институтам развития в поиске наиболее привлекательных объектов для вложений", - цитирует пресс-служба минфина главу ведомства Антона Силуанова.

В частности, в рамках инициативы по созданию совместной цифровой платформы по инфраструктурным проектам обсуждалась концепция ее создания с участием Нового банка развития (НБР). Партнеры в целом поддержали параметры российской инициативы и отметили необходимость продолжения консультаций с НБР по уточнению его функциональной роли и последующей проработки технического задания, говорится в заявлении. Россия играет центральную роль в осуществлении инициативы и ответственна за создание информационного решения и тестового прототипа базы данных. Проект по созданию платформы планируется завершить в 2021 году.

В рамках обсуждения деятельности НБР участники отметили завершение всех подготовительных процедур по приему новых членов и готовность менеджмента к началу переговорного процесса. Это позволяет объявить о начале процесса расширения состава акционеров НБР, переговоры по которым фактически уже начались. Ожидается, что объявление о приеме "первой волны" новых членов состоится на ежегодном собрании НБР в Москве в 2021 году.

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