NASA испытало складной воздушный винт электросамолета X-57

Американские специалисты испытали воздушный винт со складными лопастями, который установят на демонстратор электрического самолета X-57 Maxwell.

По сообщению NASA, проверка новой разработки исследовательского центра Лэнгли прошла успешно. По ее итогам будет доработана конструкция двух винтов.

X-57 собирается с 2016 года на базе поршневого самолета Tecnam P2006T. На первом этапе проекта были демонтированы двигатели и топливная система, установлены новая панель приборов и аккумуляторы.

Потом на самолет вместо поршневых двигателей установили два электромотора с трехлопастными воздушными винтами. Впереди - замена стандартного крыла удлиненное.

Конечная цель - создание электрического самолета с 14 электромоторами, 12 из которых установят на передней кромке крыла, еще два - на его концах. Первые будут работать при маневрировании, взлете и посадке, вторые как более мощные задействуют в полете на крейсерской скорости, при котором малые будут останавливаться.

Воздушный поток сложит лопасти воздушных винтов, что даст значительное уменьшение лобового сопротивления, а при включении моторов в момент посадки лопасти будут приводиться в рабочее положение.