Смартфон из будущего доступен россиянам для предзаказа

Не так давно компания Huawei представила свой новый флагман - Huawei Mate 40 Pro. Предзаказ на модель стартует в России завтра, а в открытой продаже Huawei Mate 40 Pro появится c 20 ноября. Смартфон оснащен лучшей системой камер для профессиональной фото- и видеосъемки, что подтверждают профессионалы рынка. Кроме того, это самый мощный флагман Huawei в истории. Цена новинки составит 89 999 рублей. Давайте рассмотрим его подробнее.

Позиционирование и дизайн

Huawei Mate 40 Pro получил необычный дизайн - в Россию девайс приедет в цвете "Мистический серебристый". Такой оттенок меняется в зависимости от освещения: устройство становится то сине-красным, то перламутрово-розовым с оттенками зелени. Нельзя не отметить, насколько элегантно вписаны объективы основной камеры в кольцо Space Ring - это решение с прошлого года стало одним из наиболее узнаваемых элементов серии Mate.

Фото: HUAWEI

С позиционированием Huawei Mate 40 Pro все очень просто - это девайс для тех, кому нужна максимальная производительность и продвинутые фото- и видеовозможности.

Кстати, сразу после презентации HUAWEI Mate 40 Pro был протестирован экспертами рынка и стал новым королём рейтинга DxOMark. На момент публикации смартфон занимает первое место в общем зачете со 136 баллами и также возглавляет рейтинг фронтальных камер с результатом 104 балла. Специалисты отмечают широкий динамический диапазон основной камеры HUAWEI Mate 40 Pro даже при плохом освещении, быструю фокусировку и точный баланс белого.

Дисплей и удобство использования

Huawei Mate 40 Pro получил безрамочный Flex OLED-экран диагональю 6,76 дюйма и разрешением 2772 х 1344 пикселей. Это один из самых широких дисплеев среди флагманов: на нем комфортно смотреть фильмы и ролики, разглядывать детали на фотографии. При этом Huawei Mate 40 Pro не ощущается крупным - его толщина всего 9,1 мм, а вес 212 грамм. Благодаря таким характеристикам, смартфон удобно лежит в руке.

Фото: HUAWEI

Производительность

Huawei Mate 40 Pro получил новый процессор Kirin 9000 5G. Это один из первых чипов в мире, разработанный по технологии 5-нм и самый мощный процессор Huawei в истории. Он обеспечивает высокую производительность как в повседневных задачах, так и в играх и обрабатывает значительно больше данных с помощью искусственного интеллекта, чем флагман прошлого поколения.

Фирменный интерфейс EMUI 11 получила обновленный дизайн, созданный на основе типичных привычек и предпочтений для еще более интуитивно понятного использования. Объем оперативной памяти смартфона - 8 Гб, встроенной - 256 Гб.

Камеры

Huawei Mate 40 Pro получил основную камеру с тремя объективами - широкий сенсор на 50 МП для ярких и детализированных фотографий даже при недостаточном освещении, телефотообъектив на 12 МП с пятикратным оптическим зумом и ультраширокоугольный кинообъектив с модулем 20 МП и углом съемки 100 градусов для записи качественных видео и панорамных фото без искажения пропорций.

Фото: HUAWEI

Система камер Huawei Mate 40 Pro разработана в сотрудничестве с компанией Leica и имеет ряд важных изменений по сравнению с предыдущим поколением мобильных камер. Ее главной особенностью является высокое качество видеосъёмки как на основную, так и на фронтальную камеры. Видеоролики получаются яркими и детализированными независимо от освещения. Съемку можно вести в профессиональном формате 4K, чередуя обычный режим с замедленным - в селфи-камере такие возможности появились впервые.

Благодаря функции отслеживания объекта тот, кого вы снимаете, всегда будет оставаться в центре кадра. А с помощью новых функций Tracking Shot и Story Creator легко добавить в свое видео кинематографические эффекты. Например, цветовой фильтр или саундтрек.

Кроме того, смартфон оснащен аудиозумом (то есть может "приблизить" звук), а также способен записать музыку с подключенных к нему по Bluetooth внешних устройств.

Фото: HUAWEI

Аккумулятор

Huawei Mate 40 Pro получил аккумулятор на 4400 мА*ч - девайс способен проработать с утра до позднего вечера вне зависимости от того, что вы делаете - играете, снимаете, или общаетесь в соцсетях и мессенджерах. Стоит отметить и возможность быстрой зарядки Huawei SuperCharge - устройство поддерживает зарядное устройство мощностью 66 Вт проводным способом и 50 Вт - беспроводным. За 10 минут смартфон заряжается на треть, а полностью - меньше чем за час, и такая скорость действительно впечатляет.

На страже конфиденциальности

Huawei Mate 40 Pro способен распознавать, кто смотрит на экран. Если не владелец, чье лицо для идентификации сохранено в памяти смартфона, то уведомления мессенджеров и защищенные заметки будут скрыты.

Выводы

Huawei Mate 40 Pro - одна самых ярких новинок среди смартфонов. Флагман с элегантным запоминающимся дизайном, высокой производительностью, оснащенный самыми современными технологиями, может служить и как бизнес-помощник, и как хронограф личной жизни - с усовершенствованными фото- и видеокамерами.

Вместе с флагманом на российский рынок также выходят новые наушники Huawei FreeBuds Studio. Это первые беспроводные полноразмерные наушники Huawei с интеллектуальным шумоподавлением, студийным качеством звука, широким частотным диапазоном и возможностью одновременного подключения к двум устройствам.

Фото: HUAWEI

Также в ноябре в России появится еще одна новинка - качественная акустика HUAWEI Sound - первая HiFi аудиоколонка бренда с футуристичным дизайном и возможностью индивидуальных настроек. Huawei Sound создана в сотрудничестве с французским брендом Devialet. Колонка оснащена четырьмя динамиками, легко и быстро подключается к другим устройствам и создает эффект присутствия на 360 градусов с глубокими басами и безупречными верхними частотами.