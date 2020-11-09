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09.11.2020 08:44
Рубрика: В мире

СМИ: США готовят новые санкции против Ирана

Текст: Юрий Когалов

Власти США планируют ввести новые санкции против Ирана. Как передает портал Axios, администрация президента Дональда Трампа намерена сделать это, пока тот является главой государства, если все же будет вынужден уступить свое место кандидату в президенты от демократов Джо Байдену.

Фото: AP
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По данным издания, в настоящее время Вашингтон ведет переговоры с Израилем и странами Персидского залива, чтобы согласовать ограничительные меры. Для этого в воскресенье в Израиль прибыл специальный представитель США по Венесуэле и Ирану Эллиотт Абрамс.

Предполагается, что такой "поток" санкций усилит давление на Иран и создаст препятствия для Джо Байдена, если тот станет президентом и захочет вернуть США в Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе.

Кстати, ранее Абрамс на одном закрытом мероприятии, как стало известно СМИ, заявил, что администрация Трампа планирует каждую неделю до 20 января - дня инаугурации нового президента (официальные итоги выборов пока не подведены, но СМИ называют победителем Байдена) - объявлять о новых санкциях против Ирана. "Цель состоит в том, чтобы ввести как можно больше санкций против Ирана до 20 января", - приводит Axios слова одного из своих источников.

Как ожидается, односторонние санкции могут коснуться ракетной программы Ирана, а также будут связаны с якобы поддержкой со стороны Тегерана террористических организаций и нарушениями прав человека. В Вашингтоне уже подготовлен список организаций, в отношении которых будут введены ограничения.

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