Применение сталей повышенной прочности повсеместно доказывает свою эффективность в строительстве жилых домов, офисов, складов, мостов, спортивных сооружений.

Достаточно уникальные решения стального строительства были использованы во время возведения стадионов к Олимпиаде в Сочи и ЧМ-2018 по футболу. Эстафету инновационных строительных решений спортивных объектов обещает принять запланированное возведение двух стадионов в Новосибирске и Омске к чемпионату мира по хоккею с шайбой среди молодежных команд (2023 год).

Увеличивают спрос на производство металлоконструкций на мощностях отечественных предприятий и планы правительства запустить масштабную всероссийскую реновацию, сообщил на днях член Совфеда Олег Мельниченко. Положительные заключения на такой законопроект с некоторыми замечаниями уже дали некоторые профильные ведомства. Суть нового закона в том, чтобы решить застарелую проблему ускоренного расселения россиян из ветхого и аварийного жилья.

Помимо этого, портфель заказов для российских предприятий сформируют масштабные планы модернизации социальной и транспортной инфраструктуры.

В будущем технологии стального строительства могут получить широкое применение и в сфере возведения жилья. Эксперты отрасли высоко оценивают перспективы этого сегмента. Однако пока что по динамике использования металлоконструкций в строительстве РФ отстает от ведущих стран. Если, например, в Великобритании, США или Швеции доля многоэтажных зданий на стальном каркасе составляет около 65 процентов, то в РФ только 13. Согласно оценкам консалтинговой группы Techart, прогнозный объем ввода объектов социального строительства в 2019-2024 годах может составить без малого 40 миллионов квадратных метров. При этом потребление металлоконструкций только в социальном сегменте может быстро вырасти до 2,14 миллиона тонн при развитии новых проектов и соответствующих мер стимулирования стального строительства.

Быстрое возведение "антиковидных" больниц на стальных каркасах помогло сохранить тысячи жизней

Скорость развертывания и эффективность таких сооружений уже оказались весьма востребованными в условиях пандемии. Например, только один Челябинский металлургический комбинат с начала года выпустил более 4,5 тысячи тонн металлопроката для строительства 14 инфекционных "антикоронавирусных" больниц по всей стране. В числе медицинских объектов как быстровозводимые центры для борьбы с инфекционными заболеваниями, так и капитальные строения в Подмосковье, Воронеже, Нижнем Новгороде, Саратове, Уфе, Оренбурге, Новосибирске и других городах. Кроме того, только на строительство медцентра в Коммунарке, который стал основным лечебным учреждением для больных коронавирусом в Москве, ранее было произведено и поставлено более 5 тысяч тонн арматуры.

По оценкам экспертов, в целом на рынке металлоконструкций складывается достаточно благоприятная ситуация. По словам руководителя комитета РСПМ по металлоконструкциям Сергея Масленникова, крупные заводы имеют в своем активе большие портфели заказов, производство загружено полностью, а исполнение отдельных заказов даже переносится на следующий год.

Что касается рынка сталей с покрытиями, то на нем, по словам эксперта, по-прежнему заметен ажиотажный спрос, который поддерживается спросом физических лиц на изделия дальнейшего передела - профнастил, металлочерепицу и т.д. Отмечается и повышенный спрос на сэндвич-панели, поскольку сейчас, в конце строительного сезона, строители стремятся замкнуть "тепловой контур" возводимых зданий и сооружений.

Мировой рынок стали также оказывает влияние на внутрироссийский. Сегодня на внешнем рынке по большинству позиций отмечается нарастающая динамика. Цены на стальную заготовку стабильно повышаются и уже вышли на докризисный уровень. А уровень цен на сортовой прокат на мировом рынке сегодня фактически соответствует уровню цен спотового рынка внутри страны. Это связано с восстановлением китайской экономики, которая служит драйвером мирового спроса в этом сегменте. Ослабление рубля также влечет за собой неизбежный рост цен на внутреннем спотовом рынке страны, но сезонность сортового проката и отсутствие необходимого платежеспособного спроса могут удержать производителей проката от таких поспешных шагов в ближайшее время, считают эксперты.

К общему знаменателю постепенно приводится и нормативно-правовая база отрасли. Как рассказала руководитель проектов Инженерного центра Ассоциации развития стального строительства Татьяна Назмеева, в ближайшее время вступят в силу изменения в Свод правил "Несущие и ограждающие конструкции", регламентирующие использование металлоконструкций. По ее словам, к настоящему времени все предлагаемые изменения прошли публичные обсуждения, подготовлена окончательная редакция.

Технологии стального строительства отвечают всем принципам эффективности и экологичности

И еще один аспект стального строительства приобретает в последнее время все большее значение. В нашей стране становится все более востребованной недвижимость высокого класса экологичности. Со временем этот тренд будет усиливаться, что позволит ему в большей мере раскрыть потенциал металлоконструкций во всех сегментах гражданского строительства. Поскольку сталь можно обрабатывать много раз, причем без потери качества, такой подход позволяет сэкономить значительный объем ресурсов, а также снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.

Как отметил представитель Совета по экологическому строительству Дмитрий Березуцкий: "Очевидно, что технологии стального строительства отвечают всем принципам экологичности, эффективного развития территорий и развития самых сложных пространств". Очевидно, что применение металлоконструкций как предпочтительного материала строительства с учетом использования эффективных инновационных решений и наработок передового отечественного и зарубежного опыта будет все больше задействовано и на российском строительном рынке. Запрос как на типовые решения при строительстве объектов социального и прочего назначения, а также экологичность и вариативность этого вида строительных проектов в индивидуальном домостроении - все эти перспективы формируют устойчивый спрос на продукцию отечественных производителей металлоконструкций.