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09.11.2020 15:57
Рубрика: Общество

Стартовал чемпионат BRICS Future Skills Challenge

Текст: Ксения Колесникова
Международный чемпионат по перспективным профессиональным навыкам BRICS Future Skills Challenge проходит с 9 по 17 ноября в Москве при поддержке Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)". Участвуют более тысячи конкурсантов и экспертов. Чемпионат стал одним из официальных мероприятий в рамках кооперации стран БРИКС, сообщает Ворлдскиллс Россия.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Более того, он станет первым в мире международным чемпионатом в дистанционно-очном формате, в ходе которого в режиме реального времени во всех пяти странах будут апробироваться новые технологические и цифровые решения, разработанные Ворлдскиллс Россия.

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- По результатам чемпионата будут также разработаны и реализованы курсы опережающей подготовки в странах БРИКС на распределенной образовательной площадке BRICS Digital Academy, - комментирует заместитель генерального директора Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" по международной деятельности Алина Досканова.

Россия, являясь председателем БРИКС в 2020 году, принимает мероприятие в Москве. Здесь расположен центр управления соревнованиями, а также большинство российских площадок, на которых будут состязаться конкурсанты. При этом дистанционно-очный формат позволит привлечь к участию в соревнованиях как можно большее количество конкурсантов из стран БРИКС.

В программу чемпионата войдут 19 компетенций Future Skills, таких как: "Аддитивные технологии"; "Инженерия космических систем"; "Интернет вещей"; "Квантовые технологии"; "Интернет-маркетинг"; "Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности"; "Машинное обучение и большие данные"; "Программные решения для бизнеса"; "Промышленная робототехника"; "Промышленный дизайн"; "Разработка мобильных приложений"; "Разработка решений с использованием блокчейн-технологий"; "Роботизированная сварка"; "Технологии информационного моделирования BIM"; "Управление жизненным циклом"; "Цифровое производство"; "Цифровые возможности для компании"; "Эксплуатация беспилотных авиационных систем"; "Эксплуатация сервисных роботов".

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