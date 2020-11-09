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09.11.2020 19:51
Рубрика: Экономика

Консоль посыпалась

Начинаются продажи новых игровых приставок
Текст: Иван Черноусов
Российская газета - Федеральный выпуск № 252(8306)
На этой неделе геймеров ожидают сразу два важных события - стартуют продажи новых консолей от Microsoft и Sony. 10 ноября на арену выйдет Xbox Series X, а 12 ноября - Playstation 5, но только в США, Канаде, Мексике, Австралии, Новой Зеландии и Южной Корее, а 19 ноября - в остальных странах, включая Россию.

Обе консоли позволяют играть в игры разрешении 4К с частотой 60 кадров в секунду. Стоимость Xbox Series X составляет 45 590 рублей, а Playstation 5 - 46 999 рублей. "Если у вас все еще стоит вопрос: "что покупать?" и купить вы хотите еще в этом году, то вариант с PS5 отпадает. Европейские ретейлеры уже заявили, что на старте продаж консоли в магазинах не будет, ее будут продавать только тем, кто оформил предзаказ. Памятуя историю с PS4 на старте прошлого поколения конкретно в России, даже выдача предзаказов может растянуться на несколько месяцев. Поэтому высокая вероятность, что свободно прийти в магазин и купить PlayStation 5 получится уже в следующем году", - говорит Денис Русаков, игровой журналист и видеоблогер.

Фото: Иван Черноусов
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Информацию о том, что покупатели не получат PlayStation 5 как минимум до конца года, подтверждают и в российском ретейле: "Старт продаж намечен на 19-е число, но пока совершенно непонятно, получим ли мы консоли до конца года. Sony не могут дать PS5 даже тем, кто оставил предзаказ", - сообщил "РГ" источник в отрасли. "РГ" обратилась за комментариями по поводу сложившейся ситуации к пресс-службе Sony в России, но на момент подписания номера ответ не был получен.

В Microsoft не ожидают дефицита новых консолей. "К старту продаж консолей нового поколения в России мы провели большую работу для того, чтобы обеспечить максимально возможную дистрибуцию товара и сделать сам процесс покупки более удобным для российских пользователей. Консоли нового поколения можно приобрести как в магазинах розничных сетей, так и онлайн на многих популярных маркетплейсах", - рассказала Ольга Корнакова, глава Xbox в России.

Консолей PlayStation 5 не будет в Европе как минимум до конца года

Консолей Xbox Series X/S привезли больше, чем было предзаказов, поэтому на полках они будут уже 10 ноября, добавил Русаков. "В зависимости от спроса в первые дни ситуация либо продолжит оставаться таковой, либо спустя неделю может случиться временный дефицит, но это маловероятно". Эксперт считает, что если покупатель - искушенный в видеоиграх человек, то брать какую-то из новинок пока рано.

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