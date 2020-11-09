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09.11.2020 15:17
Рубрика: Общество

Тайник с золотом найден при раскопках возле Стены Плача

Текст: Денис Передельский
Фото: Dafna Gazit, Israel Antiquities Authority Фото: Dafna Gazit, Israel Antiquities Authority
Фото: Dafna Gazit, Israel Antiquities Authority

В Израиле археологи при проведении раскопок возле Западной стены в Иерусалиме обнаружили тайник, в котором находилось несколько золотых монет исламского периода.

Фото: iStock
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Как сообщает The Times of Israel, открытие совершила миссия Управления древностей Израиля (IAA). Археологи проводят возле Стены Плача в Иерусалиме раскопки в преддверии строительства подземного перехода. В результате они обнаружили небольшой глиняный сосуд с четырьмя монетами, изготовленными из чистого золота.

Их возраст превышает тысячу лет. По словам Роберта Кула, эксперта по монетам в IAA, найденная "валюта" датируется периодом крупных геополитических изменений в данном регионе. В то время контроль над этими территориями перешел от суннитского халифата Аббасидов, столицей которого был Багдад, в руки его шиитских соперников - династии Фатимидов из Северной Африки.

"Монеты, найденные в кувшинчике, почти идеально отражают эти исторические события, - говорит Кул. - Так, два золотых динара были отчеканены в Рамле во время правления халифа аль-Мути (946-974 гг. н.э.) и его регионального губернатора Абу Али аль-Касима ибн аль-Ихшида Унуджура (946-961 гг. н. э.)".

Две другие золотые монеты были отчеканены в Каире правителем Фатимидов аль-Муиззом (953-975 гг. н.э.) и его преемником аль-Азизом (975-996 гг. н.э.). По словам эксперта, за последние полвека это первый тайник с монетами такого рода, обнаруженный в Старом городе Иерусалима. Последний раз сразу пять кладов с монетами и драгоценностями были найдены здесь в 1967 году.

Фото: Пресс-служба ТГУ
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"Четыре динара были значительной суммой денег для большей части населения, жившего в то время в тяжелых условиях, - продолжает Роберт Кул. - Это было равно ежемесячной зарплате мелкого чиновника или четырехмесячной зарплате простого рабочего. По сравнению с этими людьми небольшая горстка богатых чиновников и купцов в городе зарабатывала огромные суммы и сумела накопить огромное состояние".

Примечательно, что небольшой кувшин археологи обнаружили еще несколько недель назад, но отложили его в сторону для дальнейшего изучения. Только после завершения основного этапа раскопок они вернулись к этой находке и решили рассмотреть его внимательнее.

"Мне в руку упали из него четыре блестящие золотые монеты, - вспоминает руководитель раскопок Дэвид Геллман. - Я впервые в своей карьере археолога обнаружил золото, и это невероятно интересно".

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