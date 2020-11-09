Президент США Дональд Трамп сменил главу Пентагона. Об этом решении он сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.

"Рад сообщить, что Кристофер Миллер, глубоко уважаемый директор Национального центра по борьбе с терроризмом (единогласно утвержденный сенатом), с этого момента будет исполняющим обязанности министра обороны", - написал Трамп. Он выразил уверенность, что Миллер "отлично справится" с этой работой.

Смещенного с поста главы Пентагона Марка Эспера президент США поблагодарил за службу.

Стоит отметить, что слухи об отставке Эспера возникали неоднократно в последнее время. Буквально три дня назад официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман, комментируя очередной подобный слух, заявил, что тот не планирует покидать свой пост, и ему не предлагали подать заявление об отставке.