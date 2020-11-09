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09.11.2020 05:00
Рубрика: Общество

В 2022 г. на портале Госуслуг появится доступ к медицинским документам

Текст: Елена Манукиян
На оцифровку медицинских документов потребуется чуть больше года, после чего граждане получат доступ к ним в личном кабинете суперсервиса "Моё здоровье" на портале Госуслуг. Об этом в интервью "РГ" рассказал заместитель министра здравоохранения Павел Пугачев.
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: РИА Новости
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"Рассчитываем, что в 2022 году мы будем иметь весь набор необходимых цифровых документов, которые будут доступны пациенту в его личном кабинете", - подчеркнул он.

Также, по словам Пугачева, со следующего года на портале Госуслуг для жителей пилотных регионов появится бесплатный сервис по предоставлению телемедицинских консультаций. Перечень таких регионов формируется. А в 2022 году телемедицинские консультации войдут в программу госгарантий и будут доступны всем россиянам в рамках обязательного медицинского страхования. Замминистра отметил, что ограничения на удаленную постановку диагноза вскоре могут отменить. На очный визит к врачу человек будет приходить уже с результатами исследований, полученными по итогам дистанционного мониторинга, что поможет сократить количество посещений в поликлинику и позволит назначать лечение пациенту уже на первом приёме у доктора.

Полностью интервью с заместителем министра здравоохранения Павлом Пугачевым читайте в ближайших номерах "Российской газеты".

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