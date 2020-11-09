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09.11.2020 08:49
Рубрика: Общество

В Башкирии для жителей старше 65 лет введут режим самоизоляции

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Все жители Башкирии в возрасте старше 65 лет и те, кто имеет хронические заболевания, с 10 ноября 2020 года должны соблюдать режим самоизоляции. Нарушителям будут грозить штрафы. Об этом на оперативном совещании заявил глава республики Радий Хабиров.

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- Сегодня, 9 ноября, я подпишу указ о переводе всех жителей старше 65 и страдающих хроническими заболеваниями в режим обязательной самоизоляции. С завтрашнего дня они обязаны находиться дома, иное будет наказываться в административном порядке. С 11.00 до 13.00 - режим не будет действовать, в это время пожилые могут погулять, сходить в магазин, - отметил Хабиров.

Он уточнил, что если гражданин относится к этой категории, но его присутствие необходимо на производстве, то предприятие должно подготовить специальную справку с обоснованием. Глава РБ подчеркнул: эта мера принимается для того, чтобы уберечь пенсионеров и людей, больных хроническими заболеваниями, которые тяжелее всего переносят коронавирусную инфекцию.

Для жителей старше 65 лет будет также организована бесплатная доставка продуктов и лекарств.

По данным регионального минздрава на 9 ноября, в Башкирии подтверждено 11653 случая COVID-19, из них 106 за последние сутки. 93 процента выздоровели, на стационарном лечении 262 человека (13 в тяжелом состоянии). 61 человек умер.

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