В Эстонии подвергли сомнению честность выборов в США

Выборы в США "были сфальсифицированы", считает глава МВД Эстонии Март Хельме. Солидарен со своим отцом и министр финансов республики Мартин Хельме, который полагает, что Соединенные Штаты при республиканце Джо Байдене ждет упадок.

"Эти выборы сфальсифицированы… Нет смысла говорить ни о какой демократии или правовом государстве, если выборы можно так просто, так нагло и массово сфальсифицировать", - заявил Хельме-старший в интервью местной радиостанции TRE.

По его мнению, если Трампа отстранят от власти, то о существовании конституции Америки можно будет забыть.

Министр внутренних дел Эстонии при этом добавил, что "Байден - это коррумпированный тип", которого поддерживают мерзавцы.

Мартин Хельме, сын Марта Хальме, высказал убеждение, что Трамп в результате серьезной войны станет победителем этих выборов. "Я видел сон перед выборами…Трамп в конце концов победит. Это произойдет ценой огромной борьбы, может быть, даже кровопролития, но в конце концов справедливость восстановят", - заявил эстонский политик.

Идущее в разрез с общеевропейской позицией заявление эстонских министров потрясло политиков Евросоюза, особенно Прибалтики и Финляндии, где многие одобрительно восприняли вероятную победу Байдена на выборах. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас раскритиковал Марта и Мартина Хельме и потребовал от них прекратить подрывать отношения республики с Соединенными Штатами.

Заявление эстонских министров, как считают местные политологи, четко показало появившийся раскол европейского общества по вопросу прошедших в США выборов.