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09.11.2020 17:16
Рубрика: Общество

В Горловке прошел конкурс по русскому языку "Виват, славистика"

Текст: Елена Кухтенкова
В Горловском институте иностранных языков прошел конкурс для старших школьников "Виват, славистика". Он состоялся в рамках проекта "Коммуникативные позиции русского языка в Донбассе: лингвокраеведческий и лингвоэкологический аспекты". А победителями оказались те, кто смог использовать свои лингвистические знания в нестандартных ситуациях, рассказывает сайт "Русский мир".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ведущими конкурса стали харизматичные студенты факультета славистики. Они предложили командам, на которые распределились школьники, самые разные задания для соревнования. Например, работу над акцентологическим минимумом (это минимум слов, вызывающих трудности в правильной постановке ударения, которым должен владеть каждый уважающий себя будущий лингвист). Увлеченные русским языком игроки должны были исправлять лексические ошибки и четко проговаривать скороговорки. Вспоминали участники конкурса и известные русские фразеологизмы, паремии (пословицы).

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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И у старшеклассников получилось показать творческий подход к выполнению этих заданий, навыки командной работы и заинтересованность предметом, который впоследствии может стать профессией.

Горловка - город, где с особым уважением относятся к русскому языку. Здешним школьникам не нужно объяснять, зачем им его учить. К слову, одна из самых ярких и потрясших жюри работ, которые приходили на Пушкинский конкурс "Российской газеты", была как раз из Горловки. Русист Наталья Захарченко из города, в котором в 2014 году произошел обстрел мирных жителей, рассказала о том, с чего каждый день она начинает свой урок русского языка: "Доброе утро, все помнят, какие действия необходимо предпринять при обстрелах? Закрыть руками ушки, открыть рот, упасть на пол! Проверьте, у всех ли с собой бутылка с водой и телефон родителей...". Страшно читать такие строки в сочинениях людей, которые должны рассказывать детям о красоте, поэзии, музыке великого русского слова.

Пушкинский конкурс Общество Образование Русский язык на постсоветском пространстве

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