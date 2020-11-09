В Горловке прошел конкурс по русскому языку "Виват, славистика"

В Горловском институте иностранных языков прошел конкурс для старших школьников "Виват, славистика". Он состоялся в рамках проекта "Коммуникативные позиции русского языка в Донбассе: лингвокраеведческий и лингвоэкологический аспекты". А победителями оказались те, кто смог использовать свои лингвистические знания в нестандартных ситуациях, рассказывает сайт "Русский мир".

Ведущими конкурса стали харизматичные студенты факультета славистики. Они предложили командам, на которые распределились школьники, самые разные задания для соревнования. Например, работу над акцентологическим минимумом (это минимум слов, вызывающих трудности в правильной постановке ударения, которым должен владеть каждый уважающий себя будущий лингвист). Увлеченные русским языком игроки должны были исправлять лексические ошибки и четко проговаривать скороговорки. Вспоминали участники конкурса и известные русские фразеологизмы, паремии (пословицы).

И у старшеклассников получилось показать творческий подход к выполнению этих заданий, навыки командной работы и заинтересованность предметом, который впоследствии может стать профессией.

Горловка - город, где с особым уважением относятся к русскому языку. Здешним школьникам не нужно объяснять, зачем им его учить. К слову, одна из самых ярких и потрясших жюри работ, которые приходили на Пушкинский конкурс "Российской газеты", была как раз из Горловки. Русист Наталья Захарченко из города, в котором в 2014 году произошел обстрел мирных жителей, рассказала о том, с чего каждый день она начинает свой урок русского языка: "Доброе утро, все помнят, какие действия необходимо предпринять при обстрелах? Закрыть руками ушки, открыть рот, упасть на пол! Проверьте, у всех ли с собой бутылка с водой и телефон родителей...". Страшно читать такие строки в сочинениях людей, которые должны рассказывать детям о красоте, поэзии, музыке великого русского слова.