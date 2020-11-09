В Латвии вступил в силу режим ЧС

С понедельника в Латвии вступил в силу режим чрезвычайной ситуации и начали действовать многочисленные ограничения в связи с пандемией.

На четыре недели введены ограничения на работу объектов общественного питания - теперь еду можно купить только на вынос. В выходные дни во всех торговых центрах открыты будут только продуктовые супермаркеты, аптеки и зоомагазины.

Как и в большинстве стран Европы, в Латвии ограничивают публичные мероприятия. Теперь можно собираться в группы не более десяти человек. Места проведения культурных, спортивных и религиозных мероприятий должны начинать работу не ранее шести утра, а заканчивать в восемь вечера.

СПА-салоны, салоны красоты и пирсинга пока что работать не смогут. Разрешена работа только парикмахерских при определенных ограничениях.

Старшеклассники будут учиться дистанционно, а ученики 1-6 классов - очно. Детские сады будут работать.

Работодатели должны обеспечить удаленный режим труда для своих сотрудников, если вид деятельности это позволяет.

За нарушение правил, действующих во время ЧС, предусмотрены штрафы: для физических лиц - до двух тысяч евро, для юрлиц - до пяти тысяч.

Ранее сейм Латвии принял поправки, которые предусматривают введение с 20 ноября штрафов за неиспользование масок в общественных местах, что является обязательным требованием. За несоблюдение этих правил применяется предупреждение или штраф от 10 до 50 евро.