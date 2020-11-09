В Малайзии закрылись все школы из-за новой вспышки коронавируса

С понедельника в Малайзии закрылись все учебные заведения. Занятия будут проходить в дистанционном режиме. Такое решение власти приняли из-за роста случаев заболеваемости коронавирусом.

"Стоит задача - разорвать цепочки заражений и передачи вируса в обществе. Новый учебный год начнется 20-21 января будущего года, в начальных классах занятия будут проводиться в обычной форме", - приводит ТАСС заявление министра образования Мохды Радзи Джидина.

Предполагается, что часть учащихся средней и высшей школы начнут постепенно возвращаться в учебные заведения с конца февраля или же в начале марта будущего года.

Добавим, что с сегодняшнего дня в большинстве штатов, а также в столице был продлен или вновь введен режим социальных ограничений из-за сохраняющих высоких темпов роста инфицированных. Речь идет о транспортном сообщении между городами, большинство предприятий Малайзии тоже перешли на удаленный режим работы.