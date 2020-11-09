Спрос на высококвалифицированные кадры в секторе уже сейчас очень высок и будет только расти. В металлургии появляется все больше новых специальностей на стыке с ИТ-технологиями. Все это подогревает рост зарплат до 20 процентов в год.

Практика на реальном предприятии для будущих металлургов не менее важна, чем теория. Фото: Татьяна Андреева

Аналитика данных, обработка и анализ информации, машинное обучение, искусственный интеллект, программирование, кибербезопасность, управление роботизированными процессами - вот новое лицо металлурга.

Сектор сейчас проходит через цифровизацию и остро нуждается в кадрах с качественным техническим образованием, но способных освоить смежную специализацию. Современный высококвалифицированный сотрудник должен обладать несколькими специальностями и компетенциями, профессионально работать и обслуживать высокотехнологичное оборудование, говорят в ведущих холдингах страны.

"Металлургии из-за модернизации производства очень нужны высококвалифицированные кадры, особенно на стыке специальностей - металлургии и IT или экономики и металлургии, - рассказывает Андрей Травянов, директор института Экотехнологий и инжиниринга НИТУ "МИСиС". - Но проще научить металлурга инфотехнологиям или экономике, чем наоборот".

В отрасли есть и дефицит управленческих кадров. По словам Андрея Травянова, компании готовы даже рассматривать вчерашних выпускников на должности менеджеров R&D-отделов с зарплатой от 200 тысяч рублей. В университет поступают запросы от ведущих металлургических компаний на создание программ по переподготовке кадров, повышению квалификации.

В будущем обладание несколькими профессиями станет обязательным требованием к соискателю

Арсений Федоткин, управляющий партнер рекрутингового агентства Selecty подбирает специалистов в крупнейшие металлургические компании. По его словам, рынок труда здесь - это однозначно рынок кандидатов, на десять проектов приходится один соискатель. А в условиях скоростной цифровизации и автоматизации производства спрос на IT специалистов вырос на 20 процентов по сравнению с прошлым годом, но кандидатов больше не стало. Ведущие компании набирают по 200-400 специалистов в год.

Металлургии нужны инженеры, готовые участвовать в цифровой трансформации - это главный тренд развития отрасли. Конкуренция растет, необходимо улучшать технологию производства. Многие производственные линии создавались давно, и на них отсутствует система контроля: есть параметры на входе и на выходе, а о том, что происходит в процессе, информации нет. Огромных инвестиций требует замена линии на более новую. Поэтому создается "цифровой двойник" производства, который позволяет виртуально менять параметры на различных этапах, чтобы можно было получить нужный результат. Это только один пример из десятков, почему металлургам нужны инженеры нового формата.

"Да, цифровая повестка становится важным направлением работы. Мы развиваем цифровые компетенции сотрудников самостоятельно и в сотрудничестве с мировыми консалтинговыми компаниями: BCG, McKinsey. Запускаем "Центр цифровых компетенций" в СибГИУ, который будет выпускать специалистов по направлениям Data Analyst, Data Scientist. Data Engineer и др.", - рассказывает Наталья Ионова, вице-президент ЕВРАЗа по персоналу.

Дисбаланс в структуре рынка труда усилит конкуренцию работодателей за профессиональные инженерные кадры. Не исключено, что в ближайшие годы произойдет увеличение среднего возраста работающих в промышленности. Выход в том, чтобы растить кадры самостоятельно.

Например, Группа ЧТПЗ в 2011 году запустила корпоративную образовательную программу "Будущее Белой металлургии" по подготовке высококвалифицированных рабочих кадров для металлургической и машиностроительной отраслей. Компания уже инвестировала туда более 45 миллионов долларов. Обучение проводится по дуальной системе: 40 процентов учебного времени занимает теория, 60 процентов - практика на высокотехнологичном оборудовании. В течение пяти лет компания обновит кадровый состав цехов трубного дивизиона на 40 процентов.

В 2013 году УГМК открыла свой технический университет. Там уровень подготовки будущих специалистов "доводят" до нужного компании. К моменту выпуска специалист овладевает технологией под конкретные производственные задачи.

В ОМК недавно объявили о начале строительства корпоративного университета в городском округе Выкса Нижегородской области. В проекте образовательного центра 10 современных учебных лабораторий по направлениям: автоматизация, мехатроника, оперирование промышленными линиями, информационные технологии и электропривод и др. Здесь появятся специализированные лаборатории по развитию инструментария бережливого производства и по промышленной безопасности.

ЕВРАЗ помогает развиваться самим университетам. В этом году потратили свыше 43 миллионов рублей на создание научно-образовательных центров "Геоэкология" и "Центр цифровых компетенций" на базе СибГИУ. Компания направила 9 миллионов рублей на создание "Центра робототехники" и "Студенческого конструкторского бюро" в Нижнетагильском технологическом институте филиале УрФУ.

"Помимо оснащения научной базы образовательных учреждений важно находить там драйвовых, эрудированных ребят и привлекать их к площадкам, где они смогут проявить свои знания и инженерную смекалку. Практически все директора наших производственных сегментов - это люди в возрасте до или около 40 лет, каждый из них - отличный пример карьерного трека", - говорит Наталья Ионова.

Молодые кадры, которые сегодня попадают на металлургические предприятия, - это и люди поколения "Z". Они творческие, хорошо знакомы с современными технологиями, готовы быстро осваивать новые навыки. "Но им важно ощущать значимость своей работы, с ними нужно правильно выстроить коммуникации", - говорит Юлия Солодянкина, вице-президент ПМХ по кадровой политике.

Уже очень скоро в металлургии появятся еще более свежие профессии. Часть из них будет связана с аддитивным производством, то есть созданием изделия путем послойного выращивания материала.

"Конструктор, знающий аддитивное производство, - это профессия будущего. И мы уже готовим специалистов в этой области, которые точечно работают на ведущих предприятиях, ведут научно-исследовательскую работу в университете, занимаются подготовкой кадров", - говорит Андрей Травянов.

Из новых специализаций можно назвать мехатронику, которая находится на стыке компетенций - механики, гидравлики, электроники и программирования.

"Очевиден тренд на совмещение профессий. Например, компетенция "промышленная механика и монтаж" на чемпионате WorldSkills строится из пяти модулей, предполагающих знания в пяти разных областях. В будущем знание нескольких профессий, очевидно, будет уже не столько преимуществом кандидатов, сколько общепринятым требованием", - резюмирует Наталья Ионова.